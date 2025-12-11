お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。体調不良から復帰した。

番組冒頭、「皆さん、ただいま戻って参りました」とあいさつし、ジングルになだれ込んだ。そして「いやーご心配いただいて。今日このタイミングより復活いたしました」と切り出した。

「先週、いろいろ多忙すぎて『パァーンってなっちゃいそう』って言ってまして。本当に『パァーン』ってなっちゃんたんですよ。体力が尽きまして。休ませてもらって」と経緯を説明した。

「休むの怖い。自分の代わりに入った人が大活躍するのが怖いって、ずっと会社に言ってるんです」と語った上で、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の代役MC東野幸治の番組進行に嫉妬した。

2日には4年半ぶりに復活したオードリー若林正恭（47）との限定ユニット「たりないふたり」の収録があった。その後に倒れたという。「たりないふたりで、若ちゃんに唯一マウント取れるのが体力だったのよ。向こうは倒れたけど、俺は倒れなかった。ついに『大丈夫？』ってLINEもらっちゃって。悔しかったな。俺の最後の砦だったのに」と語った。

山里は体調不良で、MCを務める「DayDay．」を8日から3日連続で欠席。9日は代理MCとして東野幸治が、10日はアンジャッシュ児嶋一哉が務めた。

その間、山里は9日に自身のX（旧ツイッター）で

「みなさま、この度は申し訳ございません」と謝罪の言葉を記した上で、「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます」と報告。「また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」と呼びかけていた。

山里は10日午後8時50分に「いざTBSラジオへ！ たっぷり休んだのと、2人がいてくれるってので色々言ってしまうかもしれませんが、どうか受け止めてください！ では皆様！のちほど！」と冠ラジオの生出演を明言。今放送は「ハガキ職人芸人と懐かしのコーナー復活スペシャル」と題し、ハガキ職人からお笑い芸人に転身した、トンツカタン森本慎太郎、ブティックあゆみのゲスト出演が予定されている。

さらに「JUNK」番組公式Xで近影を公開。トレードマークの赤いフレームのメガネでリスナーからのメールを読み込んでいる写真を公開した。