井上咲楽のゆる発酵レシピ公開！栃木の母が作ってくれた『トマトと落とし卵の塩麹みそ汁』

「塩麹なしでは私の料理は完成しない」と言うほど塩麹を愛する、タレントの井上咲楽さん。そんな井上さんにとって、塩麹をちょいたししたみそ汁も〈朝食の定番〉。

「実家の母がよく作ってくれたし、私も妹たちによく作った」という、「トマトと落とし卵の塩麹みそ汁」のレシピを紹介します。

かわいくっておいしい、万能調味料。「塩麹」って？

米麹と塩と水の3つを合わせて発酵させた、シンプルな発酵調味料。まろやかでうまみたっぷりだから、塩の代わりに使うと（塩小さじ1の代わりに、塩麹小さじ2が目安）、 料理がぐんとランクアップします。漬け込めば肉や魚は柔らかくなるし、日もちするメリットも。

「コスパがいいのでまとめて手作り派。 混ぜるだけだから簡単だし、発酵していく『生き物』感がたまらないんです」と井上さん。もちろんまずは試しに市販品からスタートでも。スーパーなどで一袋300円ほどで購入できます。

『トマトと落とし卵の塩麹みそ汁』のレシピ

材料（2人分）

トマト……1個

卵……2個

だし汁……2カップ

塩麹……小さじ1

みそ……大さじ2

作り方

（1）トマトはへたを取って、8等分のくし形切りにする。小鍋にだし汁を中火で温め、煮立ったらトマトを加えて１分ほど煮る。塩麹を加えてさっと混ぜる。

（2）卵を1個ずつ割り入れ、さらに2分ほど、白身が固まるまで煮る。みそを溶き入れ、すぐに火を止める。

卵の固まり具合はお好みで♪

塩麹が、味にぐっと深みを与えてくれます。ぜひ、いつものみそ汁にも試してみて。

井上咲楽（いのうえ さくら）

1999年、栃木県生まれ。2015年「第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン」を経て芸能界入り。「おはスタ」「新婚さんいらっしゃい！」など、バラエティで見せる明るいキャラで人気を博す。NHK大河ドラマ「光る君へ」に出演。2024年5月『井上咲楽のおまもりごはん』、11月『じんせい手帖』、2025年10月『井上咲楽の発酵、きょう何作る？何食べる？』を出版。「発酵食品ソムリエ」資格、「食品衛生責任者」の資格も持つ。

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）