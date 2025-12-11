Ý¯ºä46°æ¾åÍüÌ¾¡¢Â´¶È¹µ¤¨¤¿¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»×¤¤¸ì¤ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Ý¯ºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Î¡ÈBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ø13th Single BACKS LIVE!!¡Ù¤¬¡¢12·î9Æü¡¦10Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿°æ¾åÍüÌ¾¤¬¡¢¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿36ÅÀ¡ÛÄ»È©¤â¤Î¤ÎÉ½¾ð¡Ä°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿Ý¯ºä46
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¡Ö»ä¤Ï¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë²¿²ó¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ïº£Æü¤Ç¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢º£·î16¡¦17Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØBuddies´¶¼Õº×2025EX¡Ù¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø13th Single BACKS LIVE!!¡Ù10Æü¸ø±é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
00. Overture
01. ÌÚ¸Ï¤é¤·¤Ïµã¤«¤Ê¤¤
02. ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
03. °¦¤·¹ç¤¤¤Ê¤µ¤¤
04. ³Î¿®Åª¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó
05. ·¯¤ÈËÍ¤ÈÀöÂõÊª
06. ¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È
07. ¿´¤Î±Æ³¨
08. É÷¤Î²»
09. One-way stairs
10. ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È
11. ·¯¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é
12. ULTRAVIOLET
13. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
14. ¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©
15. ¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê
16. Ìý¤òÃí¤»¡ª
17. I will be
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
EN1. »×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤
EN2. I'm in
W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
WEN. I will be
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿36ÅÀ¡ÛÄ»È©¤â¤Î¤ÎÉ½¾ð¡Ä°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿Ý¯ºä46
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¡Ö»ä¤Ï¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë²¿²ó¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢º£·î16¡¦17Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØBuddies´¶¼Õº×2025EX¡Ù¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø13th Single BACKS LIVE!!¡Ù10Æü¸ø±é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
00. Overture
01. ÌÚ¸Ï¤é¤·¤Ïµã¤«¤Ê¤¤
02. ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë
03. °¦¤·¹ç¤¤¤Ê¤µ¤¤
04. ³Î¿®Åª¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó
05. ·¯¤ÈËÍ¤ÈÀöÂõÊª
06. ¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È
07. ¿´¤Î±Æ³¨
08. É÷¤Î²»
09. One-way stairs
10. ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È
11. ·¯¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é
12. ULTRAVIOLET
13. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
14. ¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©
15. ¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê
16. Ìý¤òÃí¤»¡ª
17. I will be
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
EN1. »×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤
EN2. I'm in
W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
WEN. I will be