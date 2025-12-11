PENGUIN RESEARCHの新曲「フラッシュバック」が、本日12月11日（木）より配信スタートした。

本楽曲は来年1月22日（木）にリリース予定のNintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』のオープニングテーマとして書きおろされた作品。

ゲーム『UN:LOGICAL』は、ブロッコリー×ティズクリエイションがタッグを組んで贈る新ブランド「LicoBiTs」が手掛ける女性向け恋愛ADVゲームの新作。豪華声優陣がキャラクターボイスを務める個性豊かなキャラクターたちと、プロデューサー・島れいこ氏、キャラクターデザイン・原画を担当する花邑まい氏をはじめとした実力派スタッフ陣が手がける内容が注目どころだ。

楽曲に関して、PENGUIN RESEARCHからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■PENGUIN RESEARCHコメント

この度「UN:LOGICAL」オープニング主題歌を担当させて頂きました、

PENGUIN RESEARCHです。

不条理な世界のままならなさと、

それに挑みたくなる、挑まないといけない日の決意表明をイメージして

楽曲を制作しました。

不可思議な世界だからこそ確かな想いを見出す、

そんな物語の情感とあわせて楽しんでいただければと思います。

よろしくお願い致します。

PENGUIN RESEARCH

◆ ◆ ◆

PENGUIN RESEARCHが担当するオープニングテーマ「フラッシュバック」は、ゲーム公式YouTubeチャンネルのOPムービーにて、一部視聴が可能だ。

■Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』 タイトル UN:LOGICAL（アンロジカル）

機種 Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite

発売日 2026年1月22日（木）発売

ジャンル 非論理な恋を描くADV

プレイ人数 1人

CERO C（15歳以上対象） 希望小売価格

通常版：8,580円（税込）

限定版：限定 Revelation BOX （リベレーションボックス ）：12,980円（税込）

ダウンロード版：8,580円（税込） スタッフ

プロデューサー：島れいこ

キャラクターデザイン・原画：花邑まい

BGM：MANYO

ちびキャライラスト：うた 企画・制作：ティズクリエイション株式会社

発売：株式会社ブロッコリー 作品・商品オフィシャルHP https://licobits-game.com/unlogical/

■＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”＞

終了公演は割愛

2025年12月12日（金）大阪 BIGCAT

開場/開演 18:15/19:00

2025年12月14日（日）愛知 BOTTOM LINE

開場/開演 16:15/17:00

2025年12月20日（土）福岡 DRUM Be-1

開場/開演 16:30/17:00

2026年1月18日（日）東京 EX THEATER ROPPONGI

開場/開演 16:30/17:30 【チケット】立見 ￥5,200（税込）+ドリンク代

※EC THEATER ROPPONGI指定席 ￥5,700（税込）+ドリンク代 ライブ情報：https://www.penguinresearch.jp/live/