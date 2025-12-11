¡Ú¹á¹Áµ³¼ê¾·ÂÔ¥ì¡¼¥¹¡Û¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï8°Ì¥¿¥¤¡¡¥à¡¼¥¢¤¬V
¡¡¹á¹Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Ç10ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025¥í¥ó¥¸¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4ÀïÃæ2¾¡¤òµó¤²¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£4¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â60Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡JRA½êÂ°µ³¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï11¡¢11¡¢9¡¢3Ãå¤Ç8°Ì¥¿¥¤¡£¡ÖÆâÏÈ¤¬ÍÍø¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Çº£Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬³°ÏÈ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ³¾èÄä»ß¤äÈ³¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê¹ë²Ú¤Ê¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£