【1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)】 12月11日 出荷開始 価格：7,920円 【1/700 Gup140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ】 12月11日 出荷開始 価格：3,850円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)」及び「1/700 Gup140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ」を12月11日に出荷開始する。価格は「1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)」が7,920円で、「1/700 Gup140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ」が3,850円。

長門型戦艦1番艦「長門」の昭和19年10月捷一号作戦時の姿をモチーフにした1/700スケールプラモデルに、エッチングパーツが付属した特別仕様が登場。電探の搭載や、副砲の撤去、舷窓の閉塞など戦訓からの改造を受けた姿が再現されている。

また、「1/700 艦NEXTシリーズ№13 長門 昭和19年」に対応する純正エッチングパーツ「1/700 Gup140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ」も同日に出荷開始される。インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツとなっている。

エッチングパーツには艦体、艦橋、砲塔部などの各種手摺(脚無しタイプ、一部弛み表現付き)、梯子、ラッタル、水密扉、舷梯、方位測定器、21号電探、探照灯台座トラス、クレーン、艦橋窓枠、ボートダビッド、呉式二号5型射出機、機銃シールド、機銃照準器、単装機銃、水上機プロペラ、ループアンテナ、13号電探、主砲砲身キャンバス受け、煙突雨水カバー金網、後檣ヤード部、艦載機用台車、砲塔空中線支柱などが収録されている。

「1/700 艦NEXT13EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)」

接着剤を必要としないスナップフィット式で設計されおり、組立方式はすべてはめ込み式となっている。色調は予め主要色分け、着色済み成形材を使用し表現、細部やマーキングは追従性に優れたリアルシールで再現されている。

リバーシブルパーツ仕様の展示台座が付属し、水平面は平滑な面仕様とざらついた彫刻で、青く塗装すれば波をイメージすることができる。成形色は黒色で全4パーツ構成となっている。

