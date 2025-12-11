HEAVEN Japanが誇る「特上脇肉キャッチャー®」シリーズが、新色「モカ」を2025年12月9日より公式オンラインショップで発売開始！柔らかく暖かみのあるブラウンカラーに、ベージュのレースが上品に調和したこの新色は、まさに冬のファッションにぴったり。加齢や授乳後の体型に悩む女性から支持されている「特上脇肉キャッチャー®」は、優れたフィット感とやさしい着け心地で、快適さと美しいシルエットを。

新色モカで、冬の温かみを感じる「特上脇肉キャッチャー®」



「特上脇肉キャッチャー®」シリーズは、体にぴったり密着し、脇肉をしっかりキャッチすることで、きれいなシルエットを実現。

今回の新色モカは、やわらかいブラウンとベージュのレースが、優しさと上品さを演出してくれます。モカカラーは肌に馴染みやすく、冬のコーディネートにもぴったり。

さらに、HEAVEN Japan独自の「3Dワイヤー」を使用しており、ワイヤーの痛みを感じにくい設計です。寒い季節も快適に過ごせる、心地よい着け心地が魅力です♡

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

「特上脇肉キャッチャー®」の人気ポイント5選



「特上脇肉キャッチャー®」シリーズの人気の秘密は、なんと言ってもその機能性。

ピタッと密着しながらきつくない - パワーネットと2WAY素材でしっかり体にフィット。3Dワイヤーで痛みなし - バストに沿った設計で、ワイヤーが体に当たりにくく快適。

サイドパネルで美しいシルエット - バストの広がりを抑え、すっきりとしたラインに。4枚剥ぎカップで立体感のあるバスト - 谷間メイクもできるふっくらカップ。

50サイズ展開 - 幅広いサイズに対応、LINEや電話での無料フィッティング相談も可能。これらのポイントを兼ね備えた「特上脇肉キャッチャー®」は、多くの女性に支持され続ける理由が詰まっています♪

冬のコーデにぴったりな、あったかカラー「モカ」の魅力



新色「モカ」は、暖かみのあるブラウンカラーが特徴で、冬のファッションにぴったり。

ベージュのレースが加わることで、さらに上品で温かみのある印象に仕上がります。肌馴染みもよく、デイリーに使いやすい色合いなので、どんなファッションにも自然に合わせやすいアイテム。

モカカラーで、季節感を大切にしたおしゃれな下着を楽しんでください♡

新色「モカ」で心地よい冬を！



「特上脇肉キャッチャー®」の新色モカは、柔らかく温かみのあるブラウンが特徴で、冬のファッションを引き立ててくれるアイテム。

さらに、優れたフィット感と快適さを提供しながら、脇肉をしっかりキャッチして美しいシルエットを実現します。

50サイズ展開もあり、サイズ選びに迷った方は無料のオンラインフィッティング相談も活用できます。ぜひ、あなたにぴったりな一枚を見つけて、心地よい冬を過ごしてください♪