【Amazon：マウスコンピューター ゲーミングPC セール】 セール期間：12月11日0時～12月24日23時59分

G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）

Amazonにて、マウスコンピューターのPCがセール価格で販売されている。セール期間は12月24日23時59分まで。

期間中は、GeForce RTX 5070 Tiとインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265Kを搭載したG TUNEのフルタワーゲーミングPC「G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）」や、GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、動画編集や推論、設計・開発用途まで幅広く対応する薄型/軽量ハイエンドクリエイターノートPC「DAIV N6（N6I7G7TBK3SKW105AZ）」などがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【Office】なし

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ビデオメモリ:GDDR7 16GB)

【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)

【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)

【CPUクーラー】水冷CPUクーラー (360mmラジエーター)

【チップセット】インテル Z890 チップセット

【電源】850W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS GOLD】

DAIV N6（N6I7G7TBK3SKW105AZ）

【OS】Windows 11 Pro 64ビット

【Office】なし

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU

【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)

【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)

【パネル】16型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比100% / 180Hz対応)

【解像度】2,560×1,600 (WQXGA)

【WEBカメラ】前面:500万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)

【カードリーダー】右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応