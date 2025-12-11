【Amazonセール】マウスのRTX 5070 Ti搭載ゲーミングPC「G TUNE FZ」などがお買い得
G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）
Amazonにて、マウスコンピューターのPCがセール価格で販売されている。セール期間は12月24日23時59分まで。
期間中は、GeForce RTX 5070 Tiとインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265Kを搭載したG TUNEのフルタワーゲーミングPC「G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）」や、GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、動画編集や推論、設計・開発用途まで幅広く対応する薄型/軽量ハイエンドクリエイターノートPC「DAIV N6（N6I7G7TBK3SKW105AZ）」などがお買い得価格で提供される。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【Office】なし
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ビデオメモリ:GDDR7 16GB)
【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)
【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)
【CPUクーラー】水冷CPUクーラー (360mmラジエーター)
【チップセット】インテル Z890 チップセット
【電源】850W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS GOLD】
DAIV N6（N6I7G7TBK3SKW105AZ）
【OS】Windows 11 Pro 64ビット
【Office】なし
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)
【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)
【パネル】16型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比100% / 180Hz対応)
【解像度】2,560×1,600 (WQXGA)
【WEBカメラ】前面:500万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
【カードリーダー】右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応