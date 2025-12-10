オーブン不要！レンジで作れるチーズケーキが絶品◎11月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

おうちの材料で簡単おやつ作り◎11月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年11月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！材料3つで作れるドーナツやオーブンを使わないチーズケーキなど、気軽に作れるスイーツのレシピが注目されていました。

さつまいもを潰さずに作るスイートポテトのレシピ。思いっきり手順を簡単にした驚きの発想で、「半信半疑でしたがきちんとできました」「これが一番簡単なのでは」など、手軽に作れることに驚きの声が多数寄せられています。さつまいもは1本から気軽に購入できるから、少量作りたいときにもおすすめです。



第4位：卵1個で失敗知らず！シンプルパウンドケーキ

卵1個をベースに、油、砂糖、牛乳、薄力粉などシンプルな材料で作るパウンドケーキ。買い物に行かず、家にあるものだけで簡単に作れちゃいます。シンプルなレシピだから、薄力粉にココアや抹茶を混ぜたり、牛乳をジュースに変更したり、とアレンジも自由自在です。



第3位：春巻きの皮でサクサク！お手軽アップルパイ

りんごのおいしい季節に作りたいアップルパイを、春巻きの皮を使って簡単に。りんごを用意したら、皮でくるくる包んでフライパンで焼くだけで完成します。「とにかく簡単で感動」「外サクサク、中はとろ〜りがたまりません」など、喜びのコメントが多数。普段お菓子を作らない人でもチャレンジしやすい一品です。



第2位：材料3つ！卵・バター不要のオールドファッション風

ホットケーキミックス、片栗粉、はちみつの3つの材料だけで作れるオールドファッション風ドーナツ。卵もバターも使わないからとっても手軽で、気軽にドーナツ作りを始められます。片栗粉の効果でサクサクの食感に仕上がるのも嬉しいポイントです。



第1位：混ぜてレンチンだけ！簡単チーズケーキ3選

11月に最も注目を集めた「スイーツ」の記事は、レンジで作れるチーズケーキのレシピでした。基本の作り方は混ぜてレンジ加熱するだけと、とても手軽です。濃厚なチーズケーキ、カロリー控えめの水切りヨーグルト使用、お店級のマーブルケーキが、すべてレンジで作れますよ。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。