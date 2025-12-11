　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては102.8円安。出来高は3181枚となっている。

　TOPIX先物期近は3391ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.98ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50500　　　　　-100　　　　3181
日経225mini 　　　　　　 50505　　　　　 -95　　　 56295
TOPIX先物 　　　　　　　　3391　　　　　　+1　　　　1737
JPX日経400先物　　　　　 30650　　　　　 +20　　　　 660
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　-2　　　　 155
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース