日経225先物：11日0時＝100円安、5万500円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては102.8円安。出来高は3181枚となっている。
TOPIX先物期近は3391ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50500 -100 3181
日経225mini 50505 -95 56295
TOPIX先物 3391 +1 1737
JPX日経400先物 30650 +20 660
グロース指数先物 668 -2 155
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
