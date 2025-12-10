東京都内で警察官をかたる特殊詐欺の被害が増える中、俳優の紫吹淳さんが注意を呼びかけました。

俳優 紫吹淳さん

「クリスマスとかお正月とか、ルンルンしちゃって緩みがちじゃないですか、そんなときに（特殊詐欺に）狙われやすかったりするのかなと思うので、皆さんも本当に気をつけていただきたいです」

こう呼びかけたのは、俳優の紫吹淳さんです。

東京・丸の内のショッピングモールで開かれた警視庁主催のイベントに参加し、特殊詐欺防止に向けて注意を呼びかけました。

警視庁によりますと、今年10月末までの特殊詐欺の被害額はおよそ236億8000万円に上り、過去最悪となっています。

今年上半期の特殊詐欺に使用された回線のおよそ8割が国際電話で、警察官を装い「あなたに逮捕状が出ている」などとウソを言って現金をだまし取る被害が相次いでいるということです。

警視庁は、国際電話などの不審な着信を遮断する機能を持つ防犯アプリ「デジポリス」を紹介するなどして、特殊詐欺の防止に向けて「防犯意識の醸成を図りたい」としています。