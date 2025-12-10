10日午後11時52分ごろ、青森県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、青森県の五戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□青森県

五戸町

■震度3

□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 三戸町

青森南部町 階上町 五所川原市

つがる市 平内町 外ヶ浜町

むつ市 東通村





□北海道新篠津村 函館市 厚真町安平町 むかわ町 新冠町新ひだか町 様似町□岩手県盛岡市 二戸市 八幡平市滝沢市 紫波町 矢巾町軽米町 一戸町

■震度2

□青森県

横浜町 六ヶ所村 田子町

新郷村 青森市 今別町

蓬田村 板柳町 鶴田町

中泊町 大間町 佐井村

黒石市 平川市 鰺ヶ沢町

藤崎町 田舎館村



□北海道

石狩市 当別町 渡島北斗市

七飯町 鹿部町 渡島森町

室蘭市 苫小牧市 登別市

白老町 浦河町 えりも町

札幌北区 札幌東区 札幌白石区

札幌南区 札幌厚別区 札幌手稲区

札幌清田区 江別市 千歳市

恵庭市 北広島市 長万部町

福島町 知内町 木古内町

上ノ国町 厚沢部町 乙部町

せたな町 小樽市 ニセコ町

真狩村 留寿都村 倶知安町

北竜町 新十津川町 夕張市

岩見沢市 美唄市 三笠市

南幌町 長沼町 栗山町

月形町 剣淵町 中富良野町

増毛町 胆振伊達市 壮瞥町

洞爺湖町 日高地方日高町 平取町

鹿追町 帯広市 音更町

十勝清水町 芽室町 幕別町

十勝池田町 浦幌町 中札内村

更別村 十勝大樹町 広尾町

釧路市 白糠町 標津町



□岩手県

葛巻町 岩手町 九戸村

宮古市 久慈市 普代村

野田村 岩手洋野町 釜石市

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 金ケ崎町

平泉町



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 石巻市

松島町



□秋田県

能代市 潟上市 藤里町

三種町 井川町 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

上小阿仁村 大仙市

■震度1

□青森県

風間浦村 弘前市 深浦町

西目屋村 大鰐町



□北海道

札幌中央区 札幌豊平区 札幌西区

八雲町 渡島松前町 檜山江差町

今金町 余市町 赤井川村

喜茂別町 深川市 芦別市

滝川市 由仁町 富良野市

上富良野町 南富良野町 占冠村

豊浦町 上士幌町 足寄町

士幌町 豊頃町 本別町

釧路町 厚岸町 標茶町

鶴居村 黒松内町 蘭越町

旭川市 美瑛町 美幌町

北見市 湧別町 弟子屈町

別海町 根室市



□岩手県

雫石町 山田町 岩泉町

田野畑村 大船渡市 住田町

大槌町 西和賀町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

仙台宮城野区 東松島市 利府町

大衡村 名取市 岩沼市

蔵王町 大河原町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 山元町



□秋田県

男鹿市 八峰町 五城目町

八郎潟町 大潟村 横手市

湯沢市 仙北市 秋田美郷町

羽後町 秋田市 由利本荘市

にかほ市



□山形県

酒田市 中山町



□福島県

双葉町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。