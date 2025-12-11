ÊäÀµÍ½»»°Æ¤¤ç¤¦½°±¡ÄÌ²á¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ä»¿À®É½ÌÀ¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚ»á¡ÖÄó°Æ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ÑÀª¸«¤¨¤¿¡×
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢»¿À®¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Í½»»°Æ¤Ï£±£±Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯»²±¡¤Ç¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»¿À®¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï£±£°Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò£±£±Æü¤ËºÎ·è¤·¡¢Æ±Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¶ÛµÞ¾åÄø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½ÐÁí³Û¤¬£±£¸Ãû£³£°£³£´²¯±ß¤ÇÅß¾ì¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå»Ù±ç¤ä»Ò¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬Ãì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£°Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÄó°Æ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È»¿À®ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¿³µÄÆþ¤ê¤¬¸«ÄÌ¤»¤º¡¢£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÆâÀ®Î©¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼çÎ¾ÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Ì±¤Ï½°±¡À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¿³µÄÆþ¤ê¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Î©Ì±¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£