¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ø¡Ö³Ð¸ç¡×¤È£µÅÙÏ¢¸Æ¡Ö»à¤òÈ¼¤¦Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×»Õ¾¢¡¦ÍÕ·îÁê¼ê¤ËÎÞ¤ÎÀÀ¤¤¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡££²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÍÕ·î¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÖÍÕ·î¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÇ½ÎÏ¡¢³Ð¸ç¤¬¤¤¤«¤Û¤É¤«¤òÁ´¤Æ¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡ËÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£»ä¤ÎÉð´ï¤ÏÍÕ·î¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ð¸ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î£±Ç¯È¾¡Ê¤ËÇÝ¤Ã¤¿¤³¤È¡ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£¹Ê¬´Ö¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö³Ð¸ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò£µÅÙ·«¤êÊÖ¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë·ü¤±¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Íµ¤ÀäÄº¤ÇÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ë¾ðÇ®¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£²Æ¤ËÍÕ·î¤ËÁêÃÌ¡£¡Ö¤¢¤ÎÁûÆ°¡Ê¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ð¸ç¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍÕ·î¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ë¸·¤·¤µ¤ä¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë»à¤¬È¼¤¦¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¡Ê£³£¸¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡££±£±·î£·Æü¤ÎÅÅ·âÆþÃÄÈ¯É½¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½ã¿è¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³§¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¥±¥¬¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡£¡ÊÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ë¡ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¸·¤·¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¸ª½ñ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¿¤À¶¯¤¤¼Ô¤¬¾¡¤Á»Ä¤ëÀ¤³¦¡£»ä¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïã´¤®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤Ì´¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÇº¤ó¤À¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î³Ð¸ç¤òÂÐ³Ñ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¦¥Á¤È°ì½ï¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤Ø¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤âÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸°Õµ¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£