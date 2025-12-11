【ニンテンドーeショップ ソフトメーカーラインナップセール】 12月11日23時59分まで 開催

任天堂は、「ニンテンドーeショップ ソフトメーカーラインナップセール」をニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアにて開催している。期間は12月11日23時59分まで。

セールでは、友達や家族などと一緒に盛り上がれるタイトルをはじめ、じっくりと楽しめる作品などさまざまなNintendo Switch 2 / Nintendo Switch版ソフトが登場。「龍の国 ルーンファクトリー」や「スプリット・フィクション」、「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」などがラインナップされており、期間中、お買い得価格で提供される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、詳細は各商品ページにて確認してほしい。

セール対象タイトルを紹介（一部）

「龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition」

通常価格：8,678円→ セール価格：5,640円 ※35%オフ

□ストアページ

「スプリット・フィクション」

通常価格：6,900円→ セール価格：5,520円 ※20%オフ

□ストアページ

「龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut」

通常価格：5,940円→ セール価格：3,980円 ※32%オフ

□ストアページ

「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」

通常価格：8,360円→ セール価格：5,852円 ※30%オフ

□ストアページ

「DARK SOULS REMASTERED」

通常価格：4,730円→ セール価格：2,365円 ※50%オフ

□ストアページ

※一部タイトルは、セール終了日時が異なります。くわしくは、各商品ページをご確認ください。

(C)2025 Marvelous Inc.

(C) 2025 Hazelight Studios AB. 「スプリット・フィクション」(原題：Split Fiction) およびHazelightはHazelight Studios ABの商標です。EA OriginalsはElectronic Arts Inc.の商標です。

(C)SEGA

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」製作委員会

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.