レイニーフロッグは、アクションシューティング「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2：リメイク」のNintendo Switchパッケージ版を12月11日に発売する。価格は3,850円。

本作は、セガが1998年に発売したアーケード用ガンシューティングゲームの完全リメイク版。原作に忠実なステージ構成で当時の感覚でプレイ可能となっている。

本作では、グラフィックスが向上しているほか、音楽もリマスターされている。原作のサウンドトラックもゲーム内で選択可能。オリジナルのファンからプレイしたことのない人まで、誰もが楽しめるホラーガンシューティングへ進化している。

【ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド２：リメイク パッケージ版】

リバーシブルジャケット仕様

原作に忠実なゲームプレイ！

全6ステージの構成、選択肢で変わるエンディングや分岐ステージ、直感的な操作などオリジナルを忠実に再現している。

進化したリメイク版！

グラフィックスの進化により、ホラーの世界観はよりリアルになっている。襲いかかるゾンビを撃ち倒す爽快感は大幅にアップ。音楽もリマスターされ、原作のサウンドトラックもゲーム内で選択可能となっている。また、新たな9種類の武器や、敵について詳しく知ることができる「クリーチャーの登録ファイル」など追加要素も多数用意されている。

2P協力プレイなどさまざまなゲームモード

オリジナル版を忠実に再現した「クラシックキャンペーン」をはじめ、タイム制でボスを撃破するチャレンジ「ボスモード」、複数のトレーニングシナリオで腕を磨ける「トレーニングモード」などが楽しめるほか、ローカルでは2人協力プレイが可能（※キャンペーンモードのみ）となっている。

The House of the Dead 2 is made available courtesy of SEGA Corporation, Ltd. (C)SEGA (C)2025 All rights reserved. Developed by MegaPixelStudios. Licensed by MicroidsSA and published by Rainy Frog Co. Ltd. All rights reserved.