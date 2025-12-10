アイドル・コスプレイヤーの星名はるが10日、ライブ配信「今夜は生はるまき」に出演し、今冬のコミックマーケット（コミケ）に出演することを報告した。12月30、31日に東京ビッグサイトで開催される一大イベント。「なななんと、スポーツニッポン新聞社の企業ブースにコスプレ出演することになりました！！」と声を大にした。

同社は今回がコミケ初出展。シューティングゲームシリーズ「東方Project」とのコラボグッズを用意している。キャラクターたちがスケートやスノーボードといったウインタースポーツを楽しむ様子を描いたイラスト集やアクリルスタンドなどを「グッズがまじで面白い！私はスノーボードとスケートだけやったことあるんですよ、たまたまですけど」と笑顔で紹介した。

星名は30日、コスプレエリアで活動した後、午後3時からの1時間、同社のブースで出演。同社のブースでは限定で「東方Project」の氷のキャラクター「チルノ」の衣装に扮する。「私の撮影券が付いたスペシャルなセットも作ってもらって、夢見心地です！元気に当日を迎えたいと思います。寒いので、激あったかカイロと、厚着で来てください」とファンに呼びかけた。

31日も自身のサークルで活動し、2日間をフルスロットルで駆け抜ける。