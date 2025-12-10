日本テレビは10日、元TOKIOの国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件の対応などに関し、城島茂（55）と松岡昌宏（48）に謝罪の意を表明した。

「城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております」とコメント。

松岡が週刊誌などの取材に対し、番組への出演は継続しているものの、国分降板や自身たちの今後について十分な説明がなされていない旨の心中を明かしていたこともあり、「日本テレビとして心からおわびするとともに、改めて直接、丁寧にさせていただき、お二人のお気持ちを真摯（しんし）に受け止めたいと考えております」とあらためて今後の対応にも言及した。

一方、松岡は同日、東京・三越劇場で「いきなり本読み！ in三越劇場」千秋楽を迎えた。会場入りでは送迎車から降りると報道陣に「お疲れっす」と笑顔で手を振りながら登場。それ以外は何も話さずに劇場へ足を運んだ。終演後は報道陣の前には姿を現さなかった。

国分は11月26日に都内で会見を行い、番組を降板となった件などについて謝罪するなどしていた。TOKIOは一連の問題を巡って6月25日に解散している。