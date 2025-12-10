白黒どっちも欲しい！【studio CLIP】低身長さんもイケる♡「シャレ見えスカート」

コーデをワンランク上の着こなしにアップデートしてくれそうな主役級のスカートをGETするなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】が狙い目かも。刺繍があしらわれたタイトスカートやカットワークが華やかなフレアスカートは、その心ときめくデザイン性に思わず白と黒を2色買いしたくなってしまいそう！ 低身長さんも引きずらずに着こなしやすい丈感なので、ぜひワードローブにお迎えしてみて。

ちりばめられた小花刺繍が映えるタイトスカート

【studio CLIP】「小花刺繍タイトスカート」\7,990（税込）

小花柄の刺繍がちりばめられた上品なデザインが、コーデのシャレ感UPをかなえてくれそうなタイトスカート。すっきりとしたシルエットは、着膨れ感が気になりがちな冬コーデをシャープに整えてくれそうです。透け感のあるオーガンジー素材の繊細な雰囲気も、シックなカラートーンのコーデに奥行きを演出する役割を担います。

白地に浮かぶ黒の花がモードなアクセントに

コーデの引き締め役を任せやすいブラックのほか、フェミニンな甘さを感じさせるホワイトも要注目。澄んだ白地に浮かぶ黒い小花刺繍が、スウェットトップスとのカジュアルな着こなしのモードなアクセントに。縦の印象が強いタイトなシルエットのおかげで、上下ホワイトで揃えてもすっきり感をキープできそうです。

贅沢なレースがドレスライクに魅せるフレアスカート

【studio CLIP】「カットワークレーススカート」\15,400（税込）

刺繍とカットワークが入ったリッチなレースの素材感が、コーデを華やかにクラスアップさせるこちらのスカート。贅沢に布地を使ったフレアなラインが、デニムパンツとのレイヤードコーデをグッとドレスライクな印象に寄せてくれます。裾がさりげなくスカラップになっているのも、パンツとのレイヤードがより映えるポイントに。

刺繍が引き立つ白なら飾らないワンツーも上級者見え

カットワーク刺繍がさりげなく存在感を主張するブラックに対し、オフホワイトはより刺繍を主役にしたスタイリングを楽しめるのが魅力。飾らないスウェットトップスとラフに合わせても、おしゃれ上級者見えを狙えます。身長155cmのmitaさんはWEB限定のプチフリーサイズを着用。低身長さんでも、たっぷりボリューミーなシルエットをキレイなラインで着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ