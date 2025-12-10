´ôÉì¸©¡¢ÅìÈþÇ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡¢Ãæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë
Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆâÎ¦¸©¤Ç¤¢¤ë´ôÉì¸©¡£ËÌÉô¤ÎÈôÂÍÃÏÊý¤Ë¤ÏÉ¸¹â3000mµé¤Î»³¡¹¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢ÆîÉô¤ÎÈþÇ»ÃÏÊý¤ÏÇ»ÈøÊ¿Ìî¤òÍºÂç¤ÊÌÚÁ¾»°Àî¡ÊÍ¬ÈåÀî¡¦Ä¹ÎÉÀî¡¦ÌÚÁ¾Àî¡Ë¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´ôÉì¸©¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ119.2¡óÁý¤ÈÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿¤ÓÎ¨¤òµÏ¿¡Ê½ÉÇñÎ¹¹ÔÅý·×Ä´ºº¡Ë¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡È¿´¤Ë»Ä¤ëÃÏÊýÂÎ¸³¡É¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤ËÈþÇ»¾Æ¤äÌÚ¹©¤Ê¤É¤Î¼ê¤·¤´¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖÅìÈþÇ»¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢´ôÉì¡¦ÅìÈþÇ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅìÈþÇ»ÃÏ°è¤òÄÌ¤ëÃæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®½ä¤ê¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¼ò¤ÎÂ¢¸µ¡¢Àï¹ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸´ôÉì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»³¾ë¡¢Æ«¼§´ï¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÖÅìÈþÇ»¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¡¢´ôÉì¸©ÈþÇ»ÃÏÊý¤ÎÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅìÈþÇ»¤Ï¡¢Â¿¼£¸«»Ô¡¦ÃæÄÅÀî»Ô¡¦¿ðÏ²»Ô¡¦·ÃÆá»Ô¡¦ÅÚ´ô»Ô¡¦²Ä»ù»Ô¡¦¸æ¿óÄ®¤Î6»Ô1Ä®¤«¤é¤Ê¤ëÃÏ°è¡£Ãæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤äÃÏ²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¡¢Æ«¼§´ï¤äÌÚ¹©¤Ê¤É¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¡¢¤½¤·¤Æ»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Ë°Ü¤í¤¦¼«Á³¤È¶¦¤ËÆÈ¼«¤ÎÊë¤é¤·¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ»³Æ»±è¤¤¤Î½É¾ìÄ®¡¦ÇÏäÆ½É¤äÃæÄÅÀî½É¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤È¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¶É÷·Ê¤¬»Ä¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò²º¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÞÊ¿Ìß¤ä·ª¤¤ó¤È¤ó¡¢ÃÏ¼ò¤Ê¤É¡¢»³Î¤¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£ÃÏ°è¤Î¿¦¿Í¤äÀ¸»º¼Ô¤¬¼é¤ê¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¤ÈÁÏÂ¤¤¬¸ò¤ï¤ëÅìÈþÇ»¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤ÈÌ¤Íè¤Î´¶À¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ä³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¡Ö¸æ¿ó½É¡×¡£¸æ¿ó½É¤Ï¡¢´ê¶½»û¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿½É¾ì¤Ç¡¢Ì¾Å´¡Ö¸æ¿ó±Ø¡×¤«¤éÅì¤Ø¤ÈÂ³¤¯Ä®ÊÂ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¸æ¿ó½ÉËÜ¿ØÀ×¤ä¾¦²ÈÃÝ²°¤Ê¤É¡¢±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¶¿ÅÚ´Û¡ÖÃæ»³Æ»¤ß¤¿¤±´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³Æ»¤ä¸æ¿ó½É¤Î»ñÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶»Ï¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î¸æ¿óÄ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òËÉÙ¤ËÅ¸¼¨¡£
Ãæ»³Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¸æÖÖ½É¤Î½Ì¾®ÌÏ·¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÉú¸«½É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤ò»ñÎÁ¤È±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢±£¤ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÎò»Ë¤äÌÀ¼£»þÂå¤Î°¡ÃººÎ·¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¾¦²ÈÃÝ²°¤â¸«³Ø¤·¤¿¡£¾¦²ÈÃÝ²°¤Ï¡¢¸æÖÖ½É¤Î³¹Æ»¤ò¿Í¤äÊª»ñ¤¬±ýÍè¤·¡¢Âç¤¤¯Æø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤Î¹ë¾¦¤È¤·¤Æ¡¢½É¾ìÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¦²È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÁÁÇ¤ÇÉ÷³Ê¤Î¤¢¤ëÂ¤¤ê¤Î·úÊª¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¼ç²°¡×¤È¡ÖÃã¼¼¡×¤Ï¸æ¿óÄ®»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸æ¿ó½É¤Î¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÞ×½É¤ÈºÙµ×¼ê½É¤ò·ë¤ÖÆ»¤Î¤ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈüÇÊÆ½¡×¡£ÈüÇÊÆ½¤Ï¡¢ÈþÇ»¤ÎÃæ»³Æ»½½Ï»½É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Æ½¡ÊÉ¸¹â557m¡Ë¤Ç¡¢Æ½¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤Ë¤ÏÈ¬À¥Âô°ìÎ¤ÄÍ¤¬ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁ´Ä¹Ìó730m¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÐ¾ö¤¬ºÆ¸½À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤ÈÀÐ¾ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤éÃæ»³Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈüÇÊÆ½¤Î»¶ºöÃæ¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡ÖËÑÍÕ¡Ê¤Û¤ª¤Ð¡Ë¤º¤·¡×¤È¡Ö¸ÞÊ¿Ìß¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ËÑÍÕ¤º¤·¤Ï¡¢ËÑ¤ÎÌÚ¤ÎÍÕ¤Ç¿ÝÈÓ¤òÊñ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤êÊý¤ä¶ñºà¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÑÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»¦¶Ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¼ê¤â±ø¤µ¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓ¿©¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÞÊ¿Ìß¤Ï¡¢ÅìÈþÇ»¤Î¶¿ÅÚ¿©¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ê¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤é¤¸·¿¤ä¤À¤ó¤´·¿¡¢¤´ÈÓ¤Î¹Å¤µ¡¢Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤Ê¤É¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
ÈüÇÊÆ½¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ÎÀî¹½Å¤ÎÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤Ê¤É¤ò½êÂ¢¤¹¤ë¡ÖÃæ»³Æ»¹½ÅÈþ½Ñ´Û¡×¤Ø¡£Æ±Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢²ÎÀî¹½Å¤¬Ãæ»³Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌÚÁ¾³¤Æ»Ï»½¦¶å¼¡Ç·Æâ¡×¤Ê¤ÉÌó500ÅÀ¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤ò¼ýÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò´ë²èÅ¸¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢½©µ¨ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö½ÐÈÇ190Ç¯µÇ° ·ÌºØ±ÑÀô¡¦²ÎÀî¹½Å ÌÚÁ¾³¤Æ»Ï»½¦¶å¼¡Ç·Æâ¡ÝÀ¢¤ê°ã¤¤¤ÎÌû¤·¤ß¡Ý¡×¡Ê¸å´ü¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÚÁ¾³¤Æ»Ï»½¦¶å¼¡Ç·Æâ¡×¤Î·×192ÅÀ¤ò3´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê½É¾ì¤´¤È¤Ë½ÐÄÄ¡£Á´ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸å´ü¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄÅÀî½É¤«¤éÂçÄÅ½É¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤¬½ÐÄÄ¤µ¤ì¡¢Áý¤·À¢¤ê¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°ÛÈÇ¡ÊÊÑ¤ï¤ê¿Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÀ¢¤ê¤ÎÉ½¸½¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉâÀ¤³¨¥Ê¥Ó¥ë¡¼¥à¤Î¡Ö½Å¤ÍÀ¢¤êÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨¤Î¡ÖÀ¢¤ê¡×¤Î¹©Äø¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¡¢²ÎÀî¹½Å¤Î¡ÖÌÚÁ¾³¤Æ»Ï»½¦¶å¼¡Ç·Æâ Âç°æ¡×¤ä³ë¾þËÌºØ¤Î¡ÖÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê ¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡×¤Ê¤É¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÌ¾ºî¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅÀî½É¤ÎÏ·ÊÞÂ¤¤ê¼ò²°¡Ö¤Ï¤¶¤Þ¼òÂ¤¡×¡£¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤é¼òÂ¤¤ê¤ò»Ï¤á¡¢°ÊÍè200Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¼òÂ¤¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Ï¤¶¤Þ¼òÂ¤¤¬Â¤¤ë¤Î¤Ï½ãÊÆ¼ò¡Ö·ÃÆá»³¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¾®»Å¹þ¤ß¤Ç¶ã¾úÂ¤¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¤È¿å¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¹á¤ê¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¼ò¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ï¥¤¥ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊIWC¡Ë¡×¤Î¡ÖSAKE¡×ÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¡£¡Ö½ãÊÆ¼òÉôÌç¡×¤È¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¼òÉôÌç¡×¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ö¼òÞâ´Û¡×¤òÊ»Àß¡£¹¾¸Í¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´ÛÆâ¤Ë¤ÏÀÎ¤Î¼òÂ¤Æ»¶ñ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢»Å¹þ¤ß¿å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÃÆá»³¤ÎÉúÎ®¿å¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÛÆâ¤Î¸«³Ø¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¤¼òÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÍÎÁ¤Ç¡Ö·ÃÆá»³¡×¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÃæÄÅÀî½É¤Ç¤Ï¡¢11·î7Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Î¹¤ÎµòÅÀ¥Ð¡¼¡ÖHIGASHIMINO STAND by meet tree meets Nakasendo¡×¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³Æ»±è¤¤¤ÎÃÏ¼ò¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡¢ÃÏ¸µ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÎ¹¿Í¤ÈÃæ»³Æ»¤ò¤Ä¤Ê¤°Î¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃãÇÀ²È¤Ç¤Î¤ªÃã¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¡×¡¢¡Ö¤ª»û¤Ç¤ÎºÁÁµ¡¿½ñÆ»¡¿ÃãÆ»ÂÎ¸³¡×¡¢¡Ö¼òÂ¢¤Ç¤ÎÆüËÜ¼ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¼êÇÛ¡¦ÈÎÇä¤â¼ê¤¬¤±¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸òÎ®Áë¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÎÁ°¾¥Àï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»³¾ë¡ÖÉÄÌÚ¾ëÀ×¡×¤Ï¡¢ÃæÄÅÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÉÄÌÚ¾ë¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡¢ÃæÄÅÀî»ÔÆâ¤òÅìÀ¾¤ËÎ®¤ì¤ëÌÚÁ¾Àî¤Î±¦´ß¤Ë°ìÃÊ¤È¹â¤¯¤½¤Ó¤¨¤ë¾ë»³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡£µÞ½Ô¤ÊÃÏ·Á¤òÍ¸ú¤Ë³è¤«¤·¡¢ÌÚÁ¾Àî¤«¤é»³Äº¤ÎÅ·¼éÀ×¤Þ¤Ç¤ÎÉ¸¹âº¹¤ÏÌó170m¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉÄÌÚ¾ë¤ÎÀÐ³À¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Îµð´ä¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌîÌÌÀÑ¤ß¡×¡ÖÂÇ¹þÀÜ¤®¡×¤Ê¤ÉÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤ßÊý¤Î°Û¤Ê¤ëÀÐ³À¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·¼éÀ×¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï¡¢·ÃÆá»³¤äÌÚÁ¾Àî¤ò¤Ï¤¸¤áÃæÄÅÀî»Ô³¹¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÕ½©¤ÎÁáÄ«¤Ê¤É¤Ë¤ÏÌÚÁ¾Àî¤«¤éÌ¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÌ¸¥ö¾ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÄÌÚ¾ëÀ×¤Î¼¡¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê»û±¡¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÍî¹ç½É¤Ø¡£·ÄÄ¹5Ç¯¡Ê1600Ç¯¡Ë¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿Á±¾»»û¤òË¬¤ì¡¢¿´ÀÅ¤«¤Ë¤ª·Ð¤ò½ñ¤¼Ì¤¹¼Ì·ÐÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Á±¾»»û¤Ï¡¢Ìç¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌç´§¤Î¾¾¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Íî¹ç½É¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ùÎð450Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¾¾¤Ï¡¢ÁÏ·úÅö»þ¤Î»³Ìç¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÌç´§¤Î¾¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ìç¤«¤éÆ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢½É¾ì¤ËÆþ¤ëÌÜ°õ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¹ç½É¤Î¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¿Íµ¤½É¾ì¤ÎÇÏäÆ½É¡£ÀÐ¾ö¤¬Éß¤«¤ì¤¿ºä¤Ë±è¤¦½É¾ìÄ®¤Ç¡¢ºäÆ»¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÉ÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÏäÆ½É¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä°û¿©Å¹¡¢¤ß¤ä¤²²°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤¤ä¤ª¤ä¤¡¢¸ÞÊ¿Ìß¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£½É¾ì¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Ê¸¹ë¡¦ÅçºêÆ£Â¼¤ÎÀ¸²ÈÀ×¡ÊËÜ¿Ø¡Ë¤ò»ñÎÁ´Û¤Ë¤·¤¿¡ÖÆ£Â¼µÇ°´Û¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÏäÆ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Îò»Ë¾®Àâ¡ÖÌëÌÀ¤±Á°¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¸¶¹Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºä¤ò¾å¤êÀÚ¤Ã¤¿Àè¤Î¸«À²Âæ¤«¤é¤Ï¡¢·ÃÆá»³¤ò¿¿ÀµÌÌ¤Ë°ìË¾¤Ç¤¤ëÂç¼«Á³¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÏäÆ½É¿ï°ì¤Î¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÈþÇ»¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡ÖÈþÇ»¾Æ¡×¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅÚ´ô»Ô¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î¤¦¤Ä¤ï¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ«¼§´ïÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¤¦¤Ä¤ï¤ÎÊ£¹çÂÎ¸³»ÜÀß¡ÖKOYO BASE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸÷ÍÎÆ«´ï¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤Û¤«¡¢³¨ÉÕÂÎ¸³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹©¾ì¸«³Ø¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤ÈºÇ¿·¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÉÊ¼ï¾®¥í¥Ã¥È¤Î¤¦¤Ä¤ïÀ½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ»È¤¦¿©´ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¨ÉÕÂÎ¸³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ª»®¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢Ð§¤Ê¤É¤ÎÁÇ¾Æ¤¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ËÀìÍÑ¤Î³¨¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸»ú¤ò¼«Í³¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³¨ÉÕ¤±¤·¤¿¤¦¤Ä¤ï¤Ï¡¢ËÜ¾Æ¤¤·¤¿¸å¡¢´°À®ÉÊ¤òÍ¹Á÷¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖKOYO BASE¡×¤Ç¤Ï¡¢¸÷ÍÎÆ«´ïÀ½¤Î¥×¥í¥æ¡¼¥¹¿©´ï¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÎÁÍý¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Ä¤ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
´ôÉì»Ô¡áhttps://www.pref.gifu.lg.jp/
ÅìÈþÇ»´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¡áhttps://higashiminokanko.com/