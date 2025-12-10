倖田來未「real Emotion」生歌唱で話題 ゲーム『FFX-2』名曲でファン感動…トレンド入り「エモかった〜」
歌手の倖田來未が、10日放送のフジテレビ系音楽番組『週刊ナイナイミュージック【FNS後夜祭！生放送SP】』に出演。ゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を熱唱し、ネット上で話題となっている。
【動画】エモい！『FF』主題歌「real Emotion」熱唱する倖田來未
今年デビュー25周年を迎えた倖田は、この日、2003年発売のゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を歌い、同曲はフジテレビ初歌唱となった。
懐かしい一曲にネット状では「倖田來未のreal Emotion久しぶりに聞いた！！FF10-2懐かしいな」「倖田來未さんのreal emotion、良かった〜〜ってか、もしかして、イントロのとこは、pvのあれですよね？」「real Emotionがまさかテレビで聴けるとは……！ 倖田來未さんを知ったのがこれだったりもする」「real emotion聞けてにっこり X-2またやりてー」「real Emotionめちゃめちゃエモかった〜…10-2やらんとな」などと感動。
Xでは「real Emotion」がトレンド入りした。
