ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡£±£³²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤¿¸Î¡¦½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤Î¤ª²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å£¹»þ£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£³Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡áÇÈÌîÅ¯ÌÀ¤µ¤ó¡¦µýÇ¯£µ£·¡Ë¤ò°¥Åé¤·¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£²Ç¯£¶·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯£±£²·î£µÆü¤ËµÞÀ¸ÆµÛµçÇ÷¾É¸õ·²¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÌÌë¤ÏÌó£·£°£°¿Í¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î£±£³²ó´÷¤Ë»²Îó¤·¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÂçÃÝ¤Ï¡ÖËèÇ¯£±£²·î£µÆü¤Ë´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª·Ð¤òÃë´Ö¤¢¤²¤Æ¡¢¡Ê´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Î¡Ë¹¥¹¾¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÎÁÍý¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ¼ÈÓ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤âÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤Î¤ª·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤´¼«Âð¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê©ÃÅ¤Î²£¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤Î¤ª²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ø£±£³Ç¯¤â¤¿¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº£¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Å¯ÌÀ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÎø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª²Ö¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÂçÃÝ¤¬£²£°ºÐ¤Îº¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æà°¦¤Î»¿²Îá¤È¤¤¤¦¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÀ¸³¶¤ò½ñ¤¤¤¿Ê¬¸ü¤¤ËÜ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤ÊÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ÎËÜ¤ò¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÊÖ¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÂçÃÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅ¯ÌÀ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ø¤·¤Î¤Ö¡£¤¢¤ÎËÜ¤Ï¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ê´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡Ë¤ËÂß¤·¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿Âß¤·¤·¤Æ¤¿¤Î¡¢Å¯ÌÀ¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡ÖÊÖ¤½¤¦¤Ë¤â»ä¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡Ø¤¹¤Ã¤´¤¤Ãµ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎËÜ¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ËÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¤â¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°¦¤Î»¿²Î¤Î²Î»ì¤È´ª»°Ïº¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¤Î²Î¤¦°¦¤Î»¿²Î¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡Ø»ä¤ÏÃ²¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¶õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¹¾¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃÝ¤ÏÍèÇ¯£±·î¤«¤éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤Î¾å±é£±£µ¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç£¶ÅÙÌÜ¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÀäÂÐ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶õ¤Ë¤¤¤ëÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤è¤·¤è¤·¤è¤·¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£