【オスロ＝横堀裕也、アリカ（チリ北部）＝大月美佳】今年のノーベル平和賞の授賞式が１０日、ノルウェーのオスロで行われた。

受賞者のベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏（５８）は、独裁色を強めるニコラス・マドゥロ政権の弾圧から身を隠しながら活動しており、出席はかなわなかった。それでも、受賞を民主化運動の追い風とし、悲願の政権交代につなげたい考えだ。

本人は欠席

「この賞は、民主主義が平和に不可欠だということを世界に思い起こさせてくれる。民主主義を享受するには闘わなければならない。これこそが、ベネズエラから得られる教訓だ」

娘のアナさんが代読した受賞演説で、マチャド氏は民主化運動を振り返り、民主主義の重要性を説いた。その上で、マドゥロ政権に捕らわれた政治犯らが近く釈放されるとの見通しを示し、「ベネズエラは息を吹き返す」と強調した。

マチャド氏は２０２４年大統領選で国民の圧倒的支持を受けていたが、政権側から立候補を阻止された。民主化運動を象徴する「鉄の女」として知られる。

マチャド氏が政権交代に向けて自信をみせているのは、連携を深める米国のトランプ政権がマドゥロ政権に対して地上攻撃も辞さない構えを示し、圧力を強めているためだ。マチャド氏も、軍関係者に対し「仲間に加わってほしい」と呼びかけるなど、政権に揺さぶりをかけている。

臨戦態勢

マドゥロ政権側は、住民に「不審な活動」を通報するアプリの活用を推奨するなど、反対勢力への弾圧を加速させている。強権的な政治手法により、一定程度の政権基盤を維持しているとみられる。軍内部でも、大規模な離反などは起きていない模様だ。

ベネズエラの人権団体フォロ・ペナルによると１日現在、国内で８８７人の政治犯が拘束され、うち軍関係者は１７４人を占める。

政治犯の不当な扱いを国際機関に告発してきたベネズエラのアロンソ・メディナ弁護士は、「軍関係者はあらゆる拷問を受け、非常に重い刑罰が科せられる。表に不満を出すこともできない」と内情を説明する。

マドゥロ政権は、トランプ政権の動きをにらんで臨戦態勢を整えつつある。カリブ海沿岸などに警官や軍人を配置し、近海に軍艦も派遣。大規模な軍事演習を重ね、ロシア製防空ミサイルを国内各地に配備した。

疑問の声

混乱が続く中、ベネズエラ国民は疲弊している。首都カラカス郊外で妻と暮らすマカリオ・ルゴさん（８２）は「年金ではパンすら買えない。平和賞受賞を機に、ベネズエラが自由になることを願う」と語った。

マチャド氏にも不安材料はある。マドゥロ政権と麻薬組織とのつながりなどに関し、米軍の軍事介入を正当化するために誇張した発言や虚偽とみられる主張を広めたとして、国内の野党関係者からも疑問の声が出ているためだ。

ノルウェーの平和団体は今回、たいまつを手に行進し、受賞者をたたえる伝統行事「トーチパレード」の主催を取りやめた。米軍による麻薬密輸船の攻撃への支持を表明するマチャド氏と「価値観が一致しない」ことを理由としている。