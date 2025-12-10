「人々も街も素晴らしい」スキッベ監督のサンフレ愛。幸せな４年間に「すごく感謝している」
今季限りでの退任が発表されている広島のミヒャエル・スキッベ監督にとってのラストマッチ。12月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、広島は上海申花（中国）とホームで対戦し、荒木隼人のヘディング弾で１−０の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、スキッベ監督は「今日の目標として、良い順位で来年に繋げるということを考えていて、上手くいきました。何人も選手がいないなかで、これだけの結果を残せたチーム、そして選手たちを誇りに思う」と胸を張った。
広島の監督には2022年に着任し、４シーズンにわたり指揮を執った。「すごく幸せに過ごすことができた」と振り返り、「サッカーの面はもちろん、人々も素晴らしいし、街も素晴らしい。たくさん良いレストランもある」と愛情たっぷりに語る。
「もちろん良いことばかりではなかった。苦い思い出もたくさんあった。ただ、それも全部みんなで乗り越えていくことが一番重要な部分で、それを４年間、やり通せたことを嬉しく思っている」
かけがえのない日々に、60歳の指揮官は感じ入る。「すごく感謝している」と。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
試合後のフラッシュインタビューで、スキッベ監督は「今日の目標として、良い順位で来年に繋げるということを考えていて、上手くいきました。何人も選手がいないなかで、これだけの結果を残せたチーム、そして選手たちを誇りに思う」と胸を張った。
広島の監督には2022年に着任し、４シーズンにわたり指揮を執った。「すごく幸せに過ごすことができた」と振り返り、「サッカーの面はもちろん、人々も素晴らしいし、街も素晴らしい。たくさん良いレストランもある」と愛情たっぷりに語る。
「もちろん良いことばかりではなかった。苦い思い出もたくさんあった。ただ、それも全部みんなで乗り越えていくことが一番重要な部分で、それを４年間、やり通せたことを嬉しく思っている」
かけがえのない日々に、60歳の指揮官は感じ入る。「すごく感謝している」と。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介