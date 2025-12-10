政府・与党は２０２６年度税制改正で、賃金を引き上げた企業の法人税を減免する「賃上げ促進税制」の優遇措置を縮小する方針を固めた。

大企業向けを廃止し、中堅企業の適用条件を引き上げる方向で最終調整している。

政府・与党が税制調査会の幹部会合に縮小案を示した。２６年度の税制改正大綱に盛り込む方針だ。

大企業向けは、足元の賃上げ状況や税制優遇が中小企業の人手不足を助長しかねないことなどを踏まえ、２６年度以降廃止する。中堅企業（資本金１億円超、従業員２０００人以下）は給与総額を前年度比で４％以上引き上げることを適用条件とし、これまでより１％分引き上げる。２７年度以降は廃止する方向で調整する。

中小企業は現行の１・５％以上を維持し、２７年度の条件は改めて検討する。従業員の教育訓練に積極的な企業への上乗せ措置も廃止する。

賃上げ促進税制による減税額は２４年度に１・３兆円に上ると見込まれている。政府・与党は、ガソリン税などの暫定税率廃止の代替財源として、賃上げ促進税制などの租税特別措置を見直す方針を掲げていた。