【ワシントン＝池田慶太】米国が主導するロシアとウクライナの和平案を巡り、トランプ米政権が２５日のクリスマスを新たな合意期限に設定した可能性が浮上している。

米政権はウクライナに領土放棄などの譲歩を迫り、合意受け入れ圧力を強めている。

英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は９日、関係筋の話として、トランプ大統領がクリスマスまでの合意を望んでいると報じた。スティーブン・ウィトコフ米中東担当特使らは６日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と和平案に関する電話協議を行い、数日以内の回答を求めたという。

トランプ氏は９日公表の米政治専門紙ポリティコのインタビューで、「（ウクライナは）負けているのだから、物事を受け入れ始めなければならない」と強調した。その上で「ロシアとの交渉は容易ではない。ロシアは優位に立っているからだ」と主張し、ロシア寄りの和平案をベースに早期合意を目指す考えをにじませた。

また、トランプ氏はウクライナを支援する欧州への不満も募らせている。「口先だけで成果を出さない」などと批判し、移民の受け入れなどによって「（欧州は）衰退している」と決めつけた。

和平協議を巡っては、トランプ氏がロシアに融和姿勢を取らないよう、欧州首脳が説得する構図が続いている。米欧の亀裂がウクライナに不利に働く可能性も指摘される。