SMエンタ、aespaウィンターへの誹謗中傷に法的対応を告知「寛大な対応はせず厳正に対処する予定」
【モデルプレス＝2025/12/10】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の公式X（旧Twitter）が、12月10日に更新された。WINTER（ウィンター）に関する誹謗中傷に対し、法的対応を行う予定であることを伝えた。
【写真】aespaウィンター、大胆太もも見せコーデ
投稿では所属事務所・SM ENTERTAINMENTが「所属アーティストaespaのウィンターの権益保護のための法的対応の進捗状況をお知らせいたします」とし、「所属アーティストに関連して継続的に発生している悪質な投稿やコメント（セクハラ、名誉毀損、個人攻撃、侮辱、プライバシー侵害、ディープフェイクなど）の深刻さを厳重に認識しております」と説明。「さまざまなプラットフォームにおいて、ウィンターを対象とした人格及び名誉を毀損する行為、アーティストを故意に誹謗する目的の悪意ある投稿及びセクハラ投稿を多数確認し、該当投稿を精査後、段階的に告訴手続きを拡大していく予定です」と伝えた。
続けて「aespa関連の悪意ある投稿を行った者に対しても刑事告訴及び民事請求を進めており、個人SNS、オンラインコミュニティ、匿名掲示板などで発生する悪質な噂の生成、虚偽情報の繰り返し拡散、 セクハラ投稿の作成、嘲笑及び歪曲コンテンツの制作・配布行為についても証拠を大量に確保し、寛大な対応はせず厳正に対処する予定です」と記し、「不祥事に巻き込まれないようご注意ください」と注意喚起。最後には「当社は今後も所属アーティストの権益保護のため、あらゆる面で最善の努力を尽くしてまいります」と結んだ。（modelpress編集部）
