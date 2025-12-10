「手がかじかむ」→ 【セリア】でいいの見つけた！ お値段以上な「優秀グッズ」

手がかじかむほどの寒い日に活躍させたい、手袋やハンドウォーマー。可愛さと実用性の“良いとこどり”ができそうな、ふわふわ手袋や指出しハンドウォーマーが【セリア】にラインナップされています。高見えデザインで、大人コーデにも合わせやすそう。プチプラであったかグッズを手に入れて、冬のお出かけを楽しんで。

ふんわり素材 & 切り替えデザインが高見え

【セリア】「レディースふわふわグローブ フェザーカフ」\110（税込）

ふわふわな素材感が、冬コーデのアクセントになってくれる愛らしい手袋。くすみピンクが上品で、大人コーデに取り入れやすそうです。手首はキラキラ素材に切り替わっていて、高見えにも期待ができるデザイン。「柔らかな質感で伸縮性があり、手に優しくフィットします」と、@ftn_picsレポーターともさんは使い心地を高評価。

スマホ操作もしやすい指出しデザインがGOOD

【セリア】「ハンドウォーマー 2P」\110（税込）

はめたままスマホ操作できる、指出しハンドウォーマー。薄手でコーデの邪魔をしにくく、お出かけにも通勤シーンにも役立ってくれそうです。ストレッチ性があり、レポーターともさんも「装着時に違和感を感じませんでした」とコメント。使わないときは手首にクシュっとつけたり、コンパクトに畳んでバッグに忍ばせたりと、持ち歩きやすいのも嬉しいポイントです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M