AKB48¡¡¥ì¥³Âç¤Ë¤âÂ´¶ÈÀ¸½Ð±é¡ªÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬»²²Ã¡¢2¶ÊÈäÏª¤Ø
¡¡AKB48¤¬10Æü¡¢º£·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤éÂ´¶ÈÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¡12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë17:30¡ÁÀ¸ÊüÁ÷¡¡¡ôTBS¡¡¡ôÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë¡ôAKB48¤¬½Ð±é·èÄê¡×¤È¡¢³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ôÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¡¡ô¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¡¡ô¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¡¡¡ô»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤È¡ª´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡Ù¤µ¤é¤Ë¡Ú¤â¤¦1¶Ê¡ÛÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï8Æü¤ËÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ4¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤¬¥ì¥³Âç¤Î´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡4¡Á7Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£4¿Í¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£8Æü¤Ë¤ÏAKB48·à¾ì¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Ë¤â»²²Ã¡£30Æü¤ÏÇ¯¤ÎÀ¥¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â21Ç¯°ÊÍè¤Î¥ì¥³Âç¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£