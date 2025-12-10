三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、30分拡大で最終回（第11話）が放送される。次回予告は「大波乱の最終回」と銘打ち、初回（10月1日）以来の登場となる看板ダンサー・いざなぎダンカン（小池栄子）の姿もあった。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第10話は「さらば八分坂」。久部三成（菅田将暉）と倖田リカ（二階堂ふみ）は、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）と浅野フレ（長野里美）夫妻の“追放”に成功。フレは劇場の売上を宝石（ヒスイ）に注ぎ込んでいた。

おばば（菊地凛子）は久部に「いいねぇ、悪い顔になってきた。

「男から生まれた男に気をつけろ。おまえの足を引っ張るのは、男から生まれたオ・ト・コ」と忠告。蓬莱省吾（神木隆之介）は江頭樹里（浜辺美波）に身の上を語る。

「僕の母親、凄く面白くて。今も、中野で喫茶店を経営してるんですけど、名前が変わってるんですよ。名前が乙姫の乙に、子と書いて『乙子（おとこ）』。なので、僕は『オトコから生まれてきたんです』。面白いでしょ」

樹里は酔いつぶれ、寝てしまっている。久部の前に立ちはだかる“ラスボス”は蓬莱なのか――。

SNS上には「まさかの蓬莱さん」「神木くんがラスボス？」「最大の敵となるのは蓬莱くんなのか」などの声が上がったが、果たして。