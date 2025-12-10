歌手の美川憲一さん（79）が10日に会見を行い、病気が判明した時の心境や現在の体調について明かしました。

■『パーキンソン病』を患い1か月半入院 現在は「自分の足で歩くようにしております」

今年でデビュー60周年を迎え、これまで病気知らずで、ほとんど休まず活動してきたという美川さん。しかし、今年9月に心不全やめまいなどを引き起こす『洞不全症候群』と診断されたことを公表し、心臓にペースメーカーを取り付ける手術を受けました。

その入院中に判明したのが『パーキンソン病』。国指定の難病『パーキンソン病』は、手足の震えや動作が遅くなる、表情が乏しくなるといった症状が出る病気で、進行すると介護・介助が必要になることもあるといいます。美川さんは「本当にきつかったですね。1か月半入院して。体力も低下して。歩くのも本当大変でした」と話しました。

また、病気がわかった時の気持ちを聞かれると「ショックでしたよ。病気したことないですからね。元気、ほんと元気。“元気が一番よ”なんて言ってたくらいですから」と、当時の心境を明かす場面も。

さらに、「今はですね、割と歩くのは平気なんですけど。でも、まだずっと立っているのはちょっとしんどいですよね。“なるべく車イスで”って言われているんですけど、自分の足で歩くようにしております」と話し、現在はパーキンソン病の薬を服用して、週に2回、筋肉をつけるためにリハビリに通っているといいます。

■“闘病の支えになっている” ファンへ感謝の気持ちを伝える

闘病の支えになっているのは、“ファンの存在”ということで「“必ず元気になってください”、“絶対に大丈夫ですから”って、そういう励ましのメッセージをいっぱいいただきまして。ですから、ファンの皆様に対して本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます」と、感謝の気持ちを伝えました。

今月14日には、愛知県でディナーショーを開催する美川さんは、ステージ復帰が楽しみだそうで「昨日もボイストレーニング行って声出したんだけど、普通と同じような状態で今までと変わらなく出てますから。高市総理が“働いて働いて働いて働いて働いてまいります”。そういう気持ちでやっていきたいと思います」と、笑顔で意気込みました。

そして、会見後にはカメラに向かってポーズを決めるなど、元気な姿を見せていた美川さん。「全国に私と同じような病気で闘っている方いっぱいいると思いますけど絶対に負けないで。しぶとく、しぶとく頑張ることです。皆さん本当にしっかりね。私もしっかり頑張りますから。頼んだわよ」と、同じ病気に悩む人々へメッセージを送りました。

（12月10日放送『news every.』より）