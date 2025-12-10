ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¡ª¡Ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½»Ø´ø´±¡Ö²¤½£°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Ñ¥¹B¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î31Æü¤Î19»þ45Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¸áÁ°3»þ45Ê¬¡Ë¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î18°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¸«¤Æ0¾¡1Ê¬2ÇÔ¤À¡£
¡¡¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊì¹ñ¡É¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¿ôÂ¿¤¯ÍÊ¤·¡¢EURO¤Ç¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³½àÍ¥¾¡¤È¶áÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤â½½Ê¬¡£º£²ó¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç¤â8ÀïÁ´¾¡22ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢8Âç²ñÏ¢Â³17²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Î¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï9¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
¡¡3·î27Æü¤Ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î4Æü¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¦¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×20¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÍËÆü¤ÎÃêÁª²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤â¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
