¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡¡¹ç·×¿ÈÄ¹£´£±£³¥»¥ó¥Á¥³¥ó¥Ó¤¬ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°À©ÇÆ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀäË¾¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÊë¤ì¤Îº×Åµ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£°Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢¹ç·×¿ÈÄ¹£´£±£³¥»¥ó¥Á¤Îà¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡¼¡Ê£Ô£ï£Ã¡Ëá¤³¤È°½ÉôÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£³£´¡ËÁÈ¤¬À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¡Ê£³£µ¡Ë¡õ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£´¾¡£±ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿°½Éô¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£µÀïÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡££´¿Í¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÆùÃÆÀï¤òÅ¸³«¤À¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¾ì³°Àï¤Ç²ñ¾ì¶¹¤·¤ÈË½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£Ô£ï£Ã¤Ï¥¿¥í¡¼¥¹¤¬Å¨·³¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê½¸ÃæË¤²Ð¤ò¼õ¤±¤ë¡££²£±£³¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂÎ¤òµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°½Éô¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤ÈÈ¿·â¤Î³«»Ï¤À¡£¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á²¼¤í¤¹¤Ê¤É¡¢¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¨·³¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ÆÈ¿·â¤µ¤ì¡¢£´¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÄø¤ÎÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÏ¢·¸¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï°½Éô¤¬¥¶¥¤¥ª¥ó¤òÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥Ç¥¹¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç´¿´î¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°½Éô¤È¥¿¥í¡¼¥¹¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ú¡¹¤È·Ç¤²¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿°½Éô¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡¢À©ÇÆ¤À¡£¤É¤¦¤À¡¢ÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤«¡©¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ºÇ¹â¤Ë¶¯¤¤¡¢³Ú¤·¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥¿¥í¡¼¥¹¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤è¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£¤³¤ì¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¢¥¢¥ä¥Ù¥µ¥ó¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç±þ¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ë´ÑµÒ¤Ë¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤·¤¿¡£
¡¡°½Éô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ìÈÖ¶¯¤¤¤â¤Î¤¬´¬¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤³Î¤«¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À²æ¡¹£Ô£ï£Ã¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï²æ¡¹¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¼¡¤ÏÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ²æ¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀäË¾¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¤À¡£¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Äº¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï²æ¡¹£Ô£ï£Ã¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£