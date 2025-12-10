skimのファンデーションが3色展開に！新色追加で素肌美を叶える最新クッション

韓国美容医療の発想から生まれた“肌投資”ブランドとして人気のskim（スキム）。中でも、素肌のような軽さと高いカバー力を両立した「ルポ クッションファンデーション」は、多くの女性から支持されてきた名品です。このたび、より幅広い肌トーンにフィットするよう、新たに2色を加えた全3色へとラインナップを拡大。透明感を引き出す薄膜仕上げはそのままに、冬メイクを美しく彩る新トーンが仲間入りします♪

肌トーンに合わせて選べる3色展開に

価格：4,980円（税込）



「ルポ クッションファンデーション」が、より自然な肌色に寄り添う3色展開へアップデート。

新たに加わる「17 Porcelain（ポーセリン）」「23 Sand（サンド）」に、定番の「21 Natural（ナチュラル）」を加え、明るめから健康的なトーンまで幅広い肌色にマッチします。

透明感を引き出しつつ、ひと塗りで毛穴やくすみを自然にカバー。季節やメイクの仕上がりに合わせてセレクトできるのも嬉しいポイントです♡

内容量：13g

展開カラー：17 Porcelain、21 Natural、23 Sand

「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」で美まつ毛を長時間キープ♪

高密着×薄膜仕上げで“素肌美”を演出

天然の微細針「スピキュール」3を採用し、19種類の美容成分を角質層まで届けやすくする処方*4を採用。

独自の“high fitting system”で肌にピタッと密着し、皮脂が気になる部分でもヨレにくく、美しい仕上がりを長時間キープします。

厚塗り感のない薄膜仕上げで、まるで“素肌そのものが綺麗な人”のような透明感とツヤを実現。マスク着用時にも崩れにくく、デイリーに使いやすい処方です。

限定ホリデーBOXも数量限定で登場

新色発売を記念し、冬の肌に寄り添う特別な「Holiday Limited Box」が登場。

クッションファンデーション（3色から1色選択）、ルポ UVプライマーR、ソワン ナイトブーストマスクの3アイテムがギフトBOXに詰め込まれた内容です。

12月19日～24日の期間中、Qoo10にて先着50名限定の販売。冬のご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

3色から選べる私だけの“素肌美ファンデ”

skimの大人気「ルポ クッションファンデーション」が、3色展開になってさらに選びやすく進化しました。

高密着処方と薄膜仕上げで、時間が経っても崩れにくく、軽さとカバー力の両立を叶えてくれる頼れるアイテム。新色の登場で、より自分の肌にぴったりの一色が見つかるはずです。

冬のメイクを格上げする限定BOXとともに、素肌美が続く心地よさを体験してみてください♪