ウルフ・アロン、プロレス転向の理由を激白 棚橋弘至は“キャラクター戦略”を自己分析
10日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、棚橋弘至とウルフアロンが来店する。
【写真】あちこちオードリー今後も豪華なラインアップ
今年、柔道オリンピック金メダルを引っ提げて新日本プロレスに電撃加入したウルフアロンが、プロレス転向の理由を告白。「腰がロープの形になった」（？）。さらに、新日本プロレス道場の過酷な稽古とは。新日本プロレス社長・棚橋が、ウルフに期待する”化学反応”を語る。
来年1月に引退を控える棚橋。若林正恭がプロレスにハマったきっかけは“棚橋自伝本”だった。「5年間くらいブーイングされていた」と、チャラい見た目から批判的な声も多かったという棚橋が、高学歴レスラーならではの“キャラクター戦略”を自己分析。「メチャ頭良いですね」と若林も感動し、質問が止まらない。
【写真】あちこちオードリー今後も豪華なラインアップ
今年、柔道オリンピック金メダルを引っ提げて新日本プロレスに電撃加入したウルフアロンが、プロレス転向の理由を告白。「腰がロープの形になった」（？）。さらに、新日本プロレス道場の過酷な稽古とは。新日本プロレス社長・棚橋が、ウルフに期待する”化学反応”を語る。
来年1月に引退を控える棚橋。若林正恭がプロレスにハマったきっかけは“棚橋自伝本”だった。「5年間くらいブーイングされていた」と、チャラい見た目から批判的な声も多かったという棚橋が、高学歴レスラーならではの“キャラクター戦略”を自己分析。「メチャ頭良いですね」と若林も感動し、質問が止まらない。