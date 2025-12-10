Hey! Say! JUMPの伊野尾慧さん（35）が、2026年1月から開催される『ガウディ没後 100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』の公式アンバサダー・展示ナビゲーターに就任することが発表されました。

スペイン・カタルーニャ出身の建築家で、サグラダ・ファミリアを手掛けたことで知られるアントニ・ガウディの魅力に迫る本展。

世界初公開となる秘蔵のガウディ手記、書簡、制作道具など、貴重な資料の展示のほか、体験型・参加型アートを通じて、ガウディ建築の魅力を体感できるということです。また、展示ナビゲーターである伊野尾さんによる“展示説明”を聞けるエリアも設けられているといいます。

伊野尾さんは明治大学理工学部建築学科、同大学大学院を卒業。就任について「本当にうれしく、そして驚いています。僕自身、まだスペインを訪れたことがなく、ガウディ建築を“生”で見た経験がありません。しかし、“サグラダ・ファミリア”は知っていても、現地で実際に見たことがない方も多いはずです。そのため、皆さんと同じ目線でこの展覧会を迎えられるのではないかと思いました」とコメント。

続けて、「授業でガウディの作品の説明を受けながら、彼の色彩や構造、その思想に夢中で触れていたあの頃の自分に、“アンバサダーになるんだよ！”と教えてあげたいです」と学生時代を振り返りつつ、喜びを明かし「今回の展示を通して、ガウディが生み出した創造性や建築の面白さをより多くの方へ“体感”として届けられたらうれしく思います」と意気込みました。

『ガウディ没後 100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』は東京・寺田倉庫 G1にて2026年1月10日（土）〜3月15日（日）まで開催予定。その後、大阪での開催も予定しています。