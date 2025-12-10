将棋の久保利明九段（50）が10日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第84期順位戦B級2組に臨み、北浜健介八段（49）に88手で勝利した。今期の同級は谷川浩司十七世名人や羽生善治九段の永世称号資格保持者を含め、26人が年度を通じて10局ずつ指し、昇級3枠を争う。久保は6勝0敗の単独首位で迎え、この日全勝を守ったことで残り3局に第81期以来のB級1組復帰を目指す。

振り飛車党同士の将棋は後手・久保が居飛車で臨み、北浜のゴキゲン中飛車を対抗型で迎え撃った。相穴熊に構え、1筋の端攻めから先行して逃げ切った。

王将4期、棋王3期を獲得した振り飛車党の第一人者は、8月に50歳の誕生日を迎えた。50代で昇級となれば、51歳の第80期B級2組で昇級した丸山忠久九段以来。A級、B級1組、2組、C級1組、2組と計5階級ある順位戦を通じ、今世紀では第64期B級2組で当時59歳の森九段、第77期C級1組で当時50歳の杉本昌隆八段が昇級した例があるだけだ。

久保が今回昇級すれば今世紀4人目。なお順位戦の最高齢記録は第36期B級1組で60歳の花村元司九段が昇級した。

今期はC級1組でも、藤井聡太王将＝名人を含む6冠＝の師匠・杉本が6勝1敗の首位タイ。こちらは杉本を含む5人が並び、昇級3枠を争う。順位1位の杉本は現在57歳とさらに高齢で、こちらの残り3局の戦いにも注目が集まりそうだ。