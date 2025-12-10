日本サッカー協会は１０日、日本代表が来年３月３１日（日本時間４月１日）に、英ロンドンのウェンブリー競技場でイングランド代表と国際親善試合を行うと発表した。

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が１８位でイングランドは４位。過去の対戦成績は日本の１分け２敗。２０１０年５月３０日にはＷ杯南アフリカ大会直前に対戦し、ＣＫからＤＦ闘莉王のゴールで先制したが、１−２で敗れた。

ドルトムント（ドイツ）やパリ・サンジェルマン（フランス）、チェルシー（イングランド）などの監督を歴任したドイツ出身のトゥヘル監督が率いるイングランドは、Ｗ杯北中米３カ国大会の欧州予選を８戦全勝、２２得点無失点で勝ち抜いた。全勝と無失点での突破は欧州予選史上初の快挙だった。

Ｗ杯本大会でも優勝候補の一つに挙げられ、移籍情報専門サイト「Ｔｒａｎｓｆｅｒｍａｒｋｔ」によると、主力のベリンガム（レアル・マドリード）の市場価値は１億８０００万ユーロ（約３２８億円）に達し、日本で最も高額な三笘薫（ブライトン）や久保建英（レアル・ソシエダード）の３０００万ユーロ（約５４億７０００万円）の６倍となっている。