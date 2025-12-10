¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£Ö¸õÊä¡¦¶ðÂç¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ïà£µ¶¯Àâá¤Ë°ÛÏÀ¡Ö£¶¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¶ðÂôÂç¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¼ç¾¤Î¡Ë»³Àî¡ÊÂóÇÏ¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î±ØÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Î£´Ç¯À¸¤Ï¡¢£±Ç¯»þ¤ËËÜ³Ø»Ë¾å½é¤Î£³Âç±ØÅÁ£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿À¤Âå¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤È¤«¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÂç¤Ïº£µ¨¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£µ°Ì¤È¶ìÀï¡£²Æ¾ì¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¤ä°ËÆ£ÁóÍ£¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤Î»³Àî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ÎÄì¾å¤²¤ò²ÝÂê¤Ë²Æ¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï»³Àî¡¢°ËÆ£¡¢º´Æ£¡¢µ¢»³¤Î£´ËÜÃì¤òÃæ¿´¤Ë£±£°Ì¾¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¤Î£µ¶¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£¡Ö£¶¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÁÏ²ÁÂç¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£³°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç£·°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÏ²ÁÂç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Ç¡ÖÁí¹ç£³°Ì°ÊÆâ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Á°²ó£³¶è¤Ç¶è´Ö£²°Ì¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥à¥Á¡¼¥Ë¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î£µ¶è¤òÌ³¤á¤¿»³¸ýæÆµ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î·Ð¸³¼Ô£¶¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÈÖ¤Þ¤ÇÍ½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡þ¶ðÂç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¿¹½ÅÀ¶Î¶¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¿¢ºåÎæ»ù¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¾®»³æÆÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¿·Ã«¸öÀ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Â¼¾å¶Á¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢°Â¸¶³¤À²¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ºä¸ýÍººÈ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¿ûÃ«´õÌï¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢Ã«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¼ÄÏÂ¿¿¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢Ì¶ÅÄô¥ÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë