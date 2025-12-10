アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１０日、傘下のアサヒビールで１１月の売上高が前年同月比７割台後半になったと発表した。

システム障害で停止した商品の出荷を再開した１０月に一時的に多くの受注があった反動やお歳暮用のビール商品の出荷制限などが響いたという。

１０月は９割超だったが、減少幅が拡大した。１０〜１１月の累計では、前年同期比８割台半ばとなった。毎月開示しているカテゴリーやブランド別の数値は、会計システムが復旧中で正確な集計ができないとして、３か月連続で公表を見送った。

アサヒＧＨＤでは９月末、サイバー攻撃でシステム障害が発生し、商品の出荷が一時、できなくなった。電話やファクスなどによる受注で対応していたが、１２月に入りシステムによる受注や出荷を再開した。

一方、他のビール大手３社も１０日、１１月のビール類の販売実績を発表した。金額ベースで公表するキリンビールは前年同月比１％増、数量ベースのサントリーは６％減、サッポロビールは１２％減だった。システム障害の影響は他社にも広がる。サッポロは１０日、全てのお歳暮用ビール商品の販売を中止すると発表した。代替注文が膨らみ、安定供給が難しいためだ。販売中止となる商品が徐々に増えていたが、唯一継続していた北海道限定販売の商品について、販売中止を決めた。