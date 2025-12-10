「おいマジか」「これはヤバい」イングランド戦決定の発表直後に投下…日本代表の公式SNSが話題に
日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表が来年3月31日にウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行うことを発表した。このリリース後、代表公式X(旧ツイッター/@jfa_samuraiblue)がアップした写真が話題となっている。
同アカウントはイングランド戦の決定を告知するポストを引用リポスト。「See You in London」と記し、日本の森保一監督とイングランドのトーマス・トゥヘル監督のツーショットを掲載した。今月5日に実施された組み合わせ抽選会で撮影されたものとみられる。
ファンからは「もう撮ってたんかい」「おいマジか」「この2ショットはヤバい」「声出してしまった」「激アツやん」「抽選会の時点でほぼ決まってたのか」「名将対決」「楽しみすぎる!!!!」などの反応が寄せられた。
@England #最高の景色を #SAMURAIBLUE #jfa #daihyo #サッカー日本代表 https://t.co/hJ1PtZobEE pic.twitter.com/neRfN7NEDB— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) December 10, 2025