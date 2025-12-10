空気階段・もぐら発“孤独なおじさん”企画が本に　こどおじ・こどおばの声が詰まった1冊

TBSラジオ「空気階段の踊り場」著 『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）が12月10日に発売された。

【写真】こどおじのようすを描いた1ページイラストも

本書はTBSラジオ「空気階段の踊り場」の人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」を書籍化した1冊。2年半続く「孤独なおじさん、いざゆかん」とは鈴木もぐらが2023年に離婚し「孤独なおじさん」となったことがきっかけとなったコーナー。メールテーマはほぼなし。孤独を感じる人（孤独なおじさん＝こどおじ、孤独なおばさん＝こどおば）であれば、どんな些細なことでもメールしてOKというもの。

ざっくりとしたコーナーであるにも関わらず、送られてくるメールには孤独を感じる人々のリアルが詰まっているという。ネガティブなものととらえられがちな「孤独」を、ポジティブな「笑い」に昇華させている。

不意に感じる寂しさ、家や会社での居心地の悪さ、時折感じるささやかな幸せ……。孤独なラジオリスナー達の想いを、お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらと水川かたまりが受け止め、語り合う。これまでに集まったメールを厳選し、空気階段の2人のリアクションとともに掲載した書籍となっている。

バリエーションのあるこどおじ、こどおばアイコンに加え、鈴木もぐら、水川かたまり、岡野陽一（人力舎所属のピン芸人。「空気階段の踊り場」準レギュラー）の似顔絵アイコンも見どころ。こどおじのようすを描いた1ページイラストや4コマ漫画も計10点収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）