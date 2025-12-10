SUPER BEAVER¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°)¤¬¡¢12·î22Æü(·î)¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026 Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î12Æü(ÌÚ) 22:30¡Á TOKYO FM / JFN·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Î¡ØSCHOOL OF LOCK!¡ÙÆâ¤ÎSUPER BEAVER¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼LOCKS!¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤¬¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬·èÄê¡£12·î13Æü(¶â)0:00°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×
2025Ç¯12·î22Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§SUPER BEAVER
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¡¡
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÌøÂô Î¼ÂÀ
¢¨12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤Ç³Ú¶Ê°ìÉô½é¸ø³«
¢¨12·î10Æü(¿å) ¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ë¤Æ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º½éÈäÏª
½Ð±é¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÐÀî²Â½ã
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¡¢º£Ì«·É¼ù¡¢ÂçÀîÎ©¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¡¡ÊüÁ÷Æü»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¡
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¡2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë27»þ¡ÝÍâÄ«6»þ15Ê¬¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª
¢¡2·î9Æü¡Ê·î¡Ë26»þ30Ê¬¡ÝÍâÄ«5»þ40Ê¬¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë·è¾¡
¢¡2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ¡Ý23»þ10Ê¬
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò500£íÍ½Áª¡¦ÃË»Ò1000£íÍ½Áª¡¦º®¹ç¥ê¥ì¡¼½à¡¹·è¾¡¡Á·è¾¡
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÍ½Áª¡¡ÆüËÜ¡ß¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¢¡2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë8»þ¡Ý10»þ¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¢¡2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë27»þ¡ÝÍâÄ«7»þ10Ê¬¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢SP
¢¡2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ¡Ý23»þ05Ê¬¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.fujitv.co.jp/MilanoCortina2026/
◾️¡ãSUPER BEAVER¡ÖÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À DOME TOUR 2026¡×¡ä
2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡ÚÂçºå¡Û µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
OPEN / START 15:00 / 17:00
GREENS¡§06-6882-1224 [Ê¿Æü12:00¡Á18:00]
http://www.greens-corp.co.jp
2026Ç¯9·î22Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û Åìµþ¥É¡¼¥à
OPEN / START 16:00 / 18:00
DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
»ØÄêÀÊ \13,200
¼Ö°Ø»ÒÀÊ \13,200
¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊýÀÊ \11,000
◾️¡ØAcoustic Album 1¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A (CD+BD)¡ÛSRCL-13453¡Á13454¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[ CD ] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1.¿Í¤È¤·¤Æ
2.¤Ò¤¿¤à¤
3.Àµ¹¶Ë¡
4.ÈëÌ©
5.¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
6.mob
7.Èþ¤·¤¤Æü
8.ÃÍÀé¶â
9.Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è
10.Í½´¶
11.Q&A
12.ÀÚË¾
13.¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ê¤é
14.¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
[Blu-ray]¡¡
2025.1.28 °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
SUPER BEAVER ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ¡ÁÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó¡Á¡×
01.¤Ò¤¿¤à¤
02.¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
03.ÈëÌ©
04.Àµ¹¶Ë¡
05.Q&A
06.ÀÚË¾
07.ÃÍÀé¶â
08.Í½´¶
09.Èþ¤·¤¤Æü
10.¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
11.ÎÞ¤ÎÀµÂÎ
12.¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ê¤é
13.Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B (CD+DVD)¡¡SRCL-13455¡Á13456¡¡\8,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
[DVD]¡¡
2025.1.28 °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
SUPER BEAVER ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ¡ÁÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó¡Á¡×
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó»ÅÍÍ)¡ÊCD¡ËSRCL-13457¡¡\3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[ CD ] ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER ¡ß OIOI POP UP STORE TOUR
¡ÚÅìµþ¡Û½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 1F 2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÏ²¼³¹(Ì¾¸Å²°) 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤5F 2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¡ÛÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤ 7F 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ±ØÁ°¥¤¡¼¥Ó¡¼¥ó¥º 3F 2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢§¾ÜºÙ
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
¢§¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë
https://voi.0101.co.jp/voi/
¢§´Ý°æ
https://www.0101.co.jp
◾️¡ãÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À TOUR 2026 ¡Á ¥é¥¯¥À¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼ ¡Á¡ä
2026Ç¯
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡ÛK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SUPER BEAVER 20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok