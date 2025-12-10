日本がイングランドと対戦

日本サッカー協会（JFA）が12月10日、来年の3月31日にイングランド代表とウェンブリースタジアムで対戦することを発表した。

イングランド代表もウルグアイ代表、日本代表との2連戦を公式発表したなか、トーマス・トゥヘル監督が「世界トップ20の2チームと対戦したかった」とコメントした。

FIFAランク4位のイングランド代表が、FIFAランク16位のウルグアイ代表と、同18位の日本代表と3月にウェンブリー・スタジアムで2連戦を迎える。イングランドと日本は過去3試合対戦し、イングランドが2勝1分の成績。日本代表はいまだに勝利したことがない対戦相手になる。

昨年10月に就任したトゥヘル監督は、ワールドカップ予選を8戦全勝で勝ち抜けるなど、欧州でも圧倒的な強さを見せつけた。トゥヘル監督は3月の2連戦について、「世界トップ20の2チームと対戦したかった」とこの2連戦に求めていたことを明かす。そして、「ヨーロッパ以外の相手と対戦して自分たちを試すという意図もありました」と要望通りのマッチメイクになったと話した。

日本代表としては、10月にこれまで勝利のなかったブラジル代表に初勝利をあげた。この勢いままにイングランド代表相手にも初勝利となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）