数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」

スケーターから、国民的人気アニメ『名探偵コナン』の人気キャラクター、江戸川コナンと怪盗キッドの2人がデザインされたメラミンタンブラーが登場！

スケーター『名探偵コナン』メラミンタンブラー

価格：748円（税込）

サイズ：約直径87×90mm

容 量：270ml

品質表示：原料樹脂：メラミン樹脂(耐冷温度-20度／耐熱温度120度)

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ

スケーターから販売されている、国民的人気アニメ『名探偵コナン』の江戸川コナンと怪盗キッドの2人がデザインされたメラミンタンブラー。

対照的なふたりの姿がデザインされたタンブラーは、まるで物語のワンシーンを切り取ったよう。

探偵と怪盗の“ライバルであり仲間”という絶妙な関係性を感じられます。

そんな2人の世界観を日常に取り入れられる、ファン必見のアイテムです。

メラミン製で軽くて割れにくく、日常使いにもぴったり。

お子様のコップとしても、デスク用のタンブラーとしても安心して使えます。

食洗機対応でお手入れも簡単です。

江戸川コナン『名探偵コナン』 メラミンタンブラー

赤白チェックに大きく描かれた江戸川コナンのイラストが目を引くデザイン。

自信に満ちたまなざしが魅力的です。

怪盗キッド『名探偵コナン』 メラミンタンブラー

怪盗キッドが中心に描かれた、青×白チェックのスタイリッシュなデザイン。

キッドのクールな微笑みが印象的です。

探偵と怪盗、２人の魅力を手のひらに感じながら、あなただけの「推理タイム」が楽しめるタンブラー。

『名探偵コナン』の江戸川コナンと怪盗キッドの2人がデザインされたメラミンタンブラーは、スケーター公式オンラインショップ

で販売中です☆

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

