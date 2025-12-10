中国軍機によるレーダー照射をめぐり日本と中国で対立が続く中、9日に中国国営メディアが「現場でのやりとり」とする音声データを公開しました。一方、小泉防衛相は「危険回避のために十分な情報でなかった」と反論しました。

■小泉防衛相、中国メディアに“反論”

慌ただしく備える報道陣の前に、姿を見せた小泉防衛相。

小泉防衛相（10日午前）

「危険の回避のために十分な情報がありませんでした」

今月6日に起きた、中国軍の戦闘機による自衛隊機への“レーダー照射問題”。小泉防衛相は、中国国営メディアの報道に“反論”しました。

■中国国営メディア 音声を証拠として報道

その報道とは、9日夜に公開された音声データ。

中国SNSより

「真相はいかに？ 証拠をお見せします」

これに続くのは“中国軍と自衛隊のやりとり”とする音声です。

まずは“中国軍”が中国語で、次のように話しました。

中国軍とされる音声（中国語で呼びかけ）

「日本の海上自衛隊116番艦へ 中国海軍101番艦だ 我々の艦隊は計画に沿って 艦載機の飛行訓練を実施する」

続けて英語でも、次のように話しました。

中国軍とされる音声（英語で呼びかけ）

「中国海軍101番艦だ 我々の艦隊は計画に沿って 艦載機の飛行訓練を実施する」

これに対し…。

自衛隊とされる音声（英語で呼びかけ）

「中国軍101艦へ こちら日本の116艦 メッセージを受け取った」

中国側はレーダー照射をめぐり「事前に公表した訓練の最中に自衛隊機が妨害してきた」と主張していましたが…。

中国国営メディアは音声を、中国軍が訓練前に自衛隊に通告した“証拠”として、公開したのです。

■小泉防衛相、中国の報道を否定

これに対し小泉防衛相は、中国軍の艦艇から護衛艦に「飛行訓練を開始する旨の連絡があった」としたものの…。

小泉防衛相

「訓練を行う時間や場所の緯度・経度を示すノータム＝航空情報もなく、船舶等に示す航行警報も、事前に通報されておりません」

また、中国国営メディアは関係者の証言として「中国軍機も自衛隊機からのレーダーを感知した」とも主張していますが…。

小泉防衛相（10日午前）

「レーダーを使用した事実はありません」

中国の報道を否定しました。

■中国外務省「日本側が意図的に挑発」

今回の問題をめぐり、中国軍はSNSに画像を投稿。小泉防衛相とみられる人物側に「デマ」の文字。

そして10日午後4時すぎ。

中国外務省 報道官

「日本側が意図的に挑発を行い、その後、デマを流して騒ぎ立てたことが十分に証明された。（日本が）この茶番劇の仕掛け人であり加害者だ」

録音データなどで“事実は明らかだ”と主張しています。

■小泉防衛相「我が方は適切」

公開された音声について、自衛隊の元統合幕僚長、河野克俊氏は…。

元自衛隊統合幕僚長 河野克俊氏

「基本的には公式とは言えない。現場での単なるやりとり。航空安全のためにやる航空情報＝ノータム、国際的な公式の話とはレベルが違う」

音声はあくまで“現場連絡にすぎない”と指摘。さらに…。

元自衛隊統合幕僚長 河野克俊氏

「（レーダー）照射というのは、目標を捕まえるロックオン。あとは引き金を引けば弾もミサイルも飛んでいく、戦闘行為の一環。日本の護衛艦に対して（事前に）これから飛行機をあげると情報を出したとしても、今回の問題とは全然つながらない」

小泉防衛相も…。

小泉防衛相（10日午前）

「問題の本質は、我が方が対領空侵犯措置を適切に行う中において、中国側が約30分にわたる断続的なレーダー照射を行ったことだということ。冷静に任務を遂行した自衛隊のパイロット、そしてそのパイロットを支える地上クルーを誇りに思います」

政府は中国側に対し、引き続き再発防止を厳重に求めていくとしています。