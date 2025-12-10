老後に住みたい「石川県の自治体」ランキング！ 2位「輪島市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の終わりを迎え、自身の人生を見つめ直すタイミングで、理想の住まいについて考える方も多いかもしれません。心穏やかに、満足度の高い暮らしを送れる場所がどこなのか、探ってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい石川県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「石川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「震災の大変さを学びながらも歴史や伝統などを継承して行きたい」（30代女性／栃木県）、「魚が好きなので手軽に魚が食べれて生活しやすそうだから」（40代女性／神奈川県）、「伝統がしっかりあるので、それを老後の趣味として学びたい」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「旅行で伺ったことがあり、食も美味しかった思い出があるから」（30代男性／滋賀県）、「歴史的な街並みや兼六園など自然・文化の魅力が豊富で、散策や趣味を楽しみながら穏やかに生活できる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「文化、自然、生活環境が整い医療も充実しているから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：輪島市／48票輪島市は能登半島の先端で、海がとてもきれいな街です。輪島塗に代表される伝統文化が根付き、世界農業遺産に選ばれた里山里海のおかげで、自然豊かで穏やか。老後に歴史を感じながら静かに暮らしたい人にぴったりです。海が近く、新鮮な魚介類が手に入りやすいほか、伝統工芸に触れる機会も多いため、きっと毎日が楽しくなります。
1位：金沢市／146票金沢市は、石川県の中心地で、北陸でも有名な歴史と文化の街。昔ながらの加賀百万石の歴史が、兼六園やひがし茶屋街にしっかりと残っています。さらにデパートや病院など、生活に便利な施設も充実し、県内でも一番暮らしやすいと言われるほど。歴史も楽しめて、都会の便利さも手に入る金沢市は、老後の生活を快適に過ごしたい人に人気の街です。
