鈴木奈々、「ラブホの前です」報告！ 美脚ショットに「素晴らしいプロポーション」「素敵な美脚美女」反響
タレントの鈴木奈々さんは12月10日、自身のInstagramを更新。仕事のオフショットを公開しました。
【写真】ラブホの前に立つ鈴木奈々
また「今日で11連勤が終わりましたー 最近は休みも大事にしてるから、こんなに休みなく働いたの久しぶりだった！」と、ハードな日常を過ごしていたことを明かしました。
コメントでは、「あら カッコいい」「奈々ちゃんステキで可愛い」「素敵な美脚美女」「お疲れさまでした」「素晴らしいプロポーション」「ゆっくり休んで下さい」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「奈々ちゃんステキで可愛い」「ラブホの前です」と書き出した鈴木さん。投稿に載せた1枚の写真は、ラブホテルの前で撮影したようです。美脚が際立つ黒いタイツ姿で、スタイルの良さが分かる全身ショットとなっています。続けて「昨日はテレビのお仕事でラブホテルに行きました」と、仕事であったことを報告。「ラブホ女子会しました！めっちゃ楽しかったー！」とのことです。
「下着の撮影中です」8日には「下着の撮影中です」と、紫色の下着を身につけたオフショットを披露していた鈴木さん。胸の谷間があらわになり、さらに眼鏡を掛け、色っぽい表情を見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
