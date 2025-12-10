¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬ÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö¤È¤ÎÁ°¾¥ÀïÀ©¤¹¡¡£É£ã£å¤¬¡Ö¤ªÁ°¤éÌÌÇò¤¨¤Ê¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£°Æü¤ÎÄ¹ºêÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¡Ê£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¤¬ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤È¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¼¯»ùÅç¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²¦¼ÔÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤È¶¦Æ®´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤Î±Û¶¥¿¥Ã¥°ÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õ¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡õ³°Æ»¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÄÔ¡õ¥²¥¤¥Ö¡õÂëÌÚ¿®¸ç¡õ¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡õ±Ê°æÂçµ®¤ÈàÆ±Ìçá£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤ÈÁÔÀä¤ÊÂÇ·âÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿£É£ã£å¤Ï¡¢£Ï¡½£Ë£Î£Å£Å¡Ê¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÍð¼Í¡£¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿±Ê°æ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¡£Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î¹¶ËÉ¤«¤éÅ¨¥Á¡¼¥à¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±Ê°æ¤ò£É£ã£å¡¡£È£É£Ç£È¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤¿£É£ã£å¤Ï¡Ö¥²¥¤¥Ö¡¢ÄÔ¡¢¤ªÁ°¤éÌÌÇò¤¨¤Ê¡£¤ªÁ°¤é¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¥ä¥Ä¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¥²¥¤¥Ö¡¢¥Æ¥á¡¼¡¢Àï¤¦¤Î¹¥¤¤À¤í¡©¡¡ÌÀ¸åÆü¡¢¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤ä¡£ÄÔ¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ÏÂº·É¤·¤È¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤è¡¢°ìÈÖ¤Ï¤ªÁ°¤Î¡Ø·î¤Î¸÷¡Ù¤ò¤³¤Î²¶¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¤ªÁ°¤è¤ê¤âµ±¤¯¤³¤È¤À¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£