ChatGPTがPhotoshopで編集した写真をいくつか提示しているところ（イメージカット） Image: Adobe

ChatGPTから使うとフォトショ無料て（課金ユーザー）。

2025年12月10日、高機能クリエイティブツールを手がける企業「Adobe（アドビ）」が「Adobe Apps for ChatGPT」を発表しました。

さまざまなクリエイティブアプリがChatGPT上で使えるようになるという今までにない方向の取り組みで、その目的はChatGPTでクリエイティブの敷居を下げること。アドビのアプリをChatGPT経由であれば「無料含む全ChatGPTユーザー」が利用可能になります。利用開始時期は「本日以降」という書き方で、日本にくるまではラグがあるかもしれませんが…凄まじい話ですよ。

この記事ではChatGPTを用いて自分の手元の写真や画像を意のままに編集できる「Photoshop for ChatGPT」を主に紹介します。Photoshop（フォトショップ）は画像編集の代名詞、写真家やイラストレーターも利用しているアプリです。高機能すぎて敷居が高いという側面があったのですが…それをChatGPTがなんとかしてくれます。煽りなしでそういう感じ。

ちなみに、ほかにポスター画像などが作れるデザインツール「Adobe Express」やPDFの作成・編集ができる「Adobe Acrobat」も同様にChatGPT上で無料で利用できるようになります。

知識なしで高度な画像編集が可能に。しかも無料で

以下、メディア向けのデモ動画（非公開）上で確認できた「できること」「どんな感じで使うのか」をまとめます。

1. 「Photoshopでこうして欲しい」とざっくり言えばやってくれる

ChatGPTがPhotoshopを用いて背景のみを編集しているところ（イメージカット）。エフェクトの類いは、どの程度の強度で当てるかなどを後から調整することもできます（画像右上のようなスライダーを表示させられ、そこからいじれる） Image: Adobe

ChatGPTに手持ちの写真をアップし、「この画像をAdobe Photoshopを使ってモノクロに変換して」のように指示するところからデモは始まりました。見たかぎりでは、プロンプト内でPhotoshopについて言及するか、チャット欄左下の「＋」ボタンから「Photoshop」を選択すると使える、という感じ。

ChatGPTが写真を分析して編集作業を開始、しばらくするといい感じにモノトーンになった写真が出てきました。

ポイントは画像を生成するのではなく「編集」しているところ、元の写真がいじられることはなく、本当にモノトーンになっただけ。Photoshopには画像をモノクロに変換する機能があり、ChatGPTがそれを呼び出して写真に適用しているのです。AI画像生成とは異なり、「手元にある写真・画像をいい感じにする」だけをします。

使ったことがある方ならわかると思いますが、Photoshopで困るのが「どの機能を使えばいいのか？」「それはメニューのどこにあるのか？」「どういう設定で適用すればいいのか？」です。今までは検索して調べたり、試行錯誤を繰り返して体得していく感じでした。ところが、Photoshop for ChatGPTではそういった「経験・学習がなしにはできないこと」をChatGPTがやってくれます。

「ユーザーの希望」さえあればいいのです。

2. 「この部分にだけエフェクトを当てる」ができる

ChatGPTで写真内の一部を選択しているイメージカット Image: Adobe

メガネをかけた人の写真をアップして「メガネ以外の部分だけにエフェクトを当てて」と指示すると、その通りにメガネを避けて色を変えるというデモもありました。「部分的な編集」が可能なのはかなり熱くないですか？ やりたくてもどうやったらいいかわからなかった、という人も多いんじゃないかと。

しかもこれ、人力でやるとけっこう面倒なこともある作業です。「思いどおりの箇所だけ除外する」ために「入り組んだ形状のものだけをマウスで選ぶ」という作業が必要なんですが、これにまぁまぁ慣れやコツが要ります。

で、それをChatGPTがさくっとうまいことやってくれる、と。精度がどの程度かは実際試してみないとわかりませんが、デモ通りの精度ならけっこういろんなものを任せられそう。慣れてる人でもこっちのが楽ってケースがあるかも。

ChatGPTで「ホンモノのクリエイティブ技術」をみんなが使えるようになる

今回の発表の中でアドビは、次のようなコメントを出していますが、まさにその通りの内容です。

Adobe Photoshop for ChatGPTにより、アイデアがあれば誰でも、自分の言葉でやりたいことを説明するだけで、しかも無料でクリエイティブに自分を表現できるようになります。

Photoshop for ChatGPTによってChatGPTには「今まではプロフェッショナルだけが使えた機能・テクニックを民主化するアプリ」という側面が明確に出てきました。Photoshopはクリエイティブ産業内で標準的に利用されているツールなのです。アドビは「これはまだ始まりに過ぎない」とも述べており、新たな機能が順次追加されていく予定です。新しい機能やテクニックが表現の幅を生み、アイデアをいい形で実現しやすくなっていくことでしょう。

ちなみに、同時に発表されたデザインツール「Adobe Express for ChatGPT」も強力です。以下の動画に「大まかな指示だけで綺麗なポスターを作成する様子」が収められており、ぱっと見栄えのするものを作りたいときなんかに重宝しそうです。

Adobe Maxで「ChatGPTにAdobe Expressを使って画像や動画を作らせる」という機能が発表に。



1. ポスターを生成

2. 自分の好みに合わせて調整

3. アニメーションさせて「動画ポスター」に



プロンプトのみでやってます。編集の仕方がわかんなくても大丈夫、細かいことはChatGPTがやってくれます…。 pic.twitter.com/UsIpnCuxgC - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 28, 2025

Source: Adobe

ChatGPTで｢アプリ｣が使えるように。OpenAI DevDay 2025で発表されたものまとめ